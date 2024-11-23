Львов присоединился к памяти жертв Голодоморов — фото

Львовяне почтили память жертв Голодоморов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялось чествование памяти жертв Голодомора. На площади возле памятника Тарасу Шевченко собрались горожане, которые зажгли свечи в память о невинных погибших.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в субботу, 23 ноября.

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Во Львове почтили память жертв Голодоморов

В четвертую субботу ноября Львов, как и вся Украина, поклонился памяти миллионов невинных жертв Голодоморов.

Украинцы во время чествования жертв Голодоморов во Львове. Фото: Новини.LIVE

У подножия памятника Тарасу Шевченко собрались сотни горожан, чтобы зажечь свечу скорби и почтить память тех, кто погиб от голода, устроенного сталинским режимом.

Панихида по жертвам Голодоморов. Фото: Новини.LIVE

В городе состоялась общенациональная минута молчания и экуменическая панихида по жертвам Голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов.

Львов почтил память жертв Голодоморов. Фото: Новини.LIVE

Мерцание свечей в руках неравнодушных стало символом неугасимой памяти о трагедии, всколыхнувшей весь украинский народ.

Военные держат свечи в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в День памяти жертв Голодомора Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой почтили память миллионов невинных погибших украинцев.

Мы писали о том, что в Вашингтоне около сотни человек собрались для памяти жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах.

К памятному знаку в Одессе во время памяти жертв Голодомора также возложили цветы и колоски, вспоминая трагические события, которые навсегда изменили судьбу украинского народа.