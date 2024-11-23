Львов присоединился к памяти жертв Голодоморов — фото

Единственные в скорби — Львов почтил память жертв Голодомора
Во Львове состоялось чествование памяти жертв Голодомора. На площади возле памятника Тарасу Шевченко собрались горожане, которые зажгли свечи в память о невинных погибших.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в субботу, 23 ноября.
Во Львове почтили память жертв Голодоморов
В четвертую субботу ноября Львов, как и вся Украина, поклонился памяти миллионов невинных жертв Голодоморов.
У подножия памятника Тарасу Шевченко собрались сотни горожан, чтобы зажечь свечу скорби и почтить память тех, кто погиб от голода, устроенного сталинским режимом.
В городе состоялась общенациональная минута молчания и экуменическая панихида по жертвам Голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов.
Мерцание свечей в руках неравнодушных стало символом неугасимой памяти о трагедии, всколыхнувшей весь украинский народ.
Напомним, в День памяти жертв Голодомора Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой почтили память миллионов невинных погибших украинцев.
Мы писали о том, что в Вашингтоне около сотни человек собрались для памяти жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах.
К памятному знаку в Одессе во время памяти жертв Голодомора также возложили цветы и колоски, вспоминая трагические события, которые навсегда изменили судьбу украинского народа.
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