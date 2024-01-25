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Єдиний реєстр військовозобов'язаних та до чого тут Конституція України — пояснення юристки

25 січня 2024 13:46
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Марта Байдака
Журналіст
Як єдиний реєстр військовозобов'язаних впливає на Конституцію України — пояснення юристки
Військові. Фото: Цензор.net
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Верховна Рада готує законопроєкт про зміни в проведенні мобілізації в Україні. Зокрема, влада країни стверджує, що мобілізація в Україні буде проходити простіше і легше, коли реєстр військовозобов'язаних запрацює — це дозволить позбавити ТЦК від необхідності відловлювати людей на вулицях і "запрошувати" їх на процедуру уточнення даних.

Новини.LIVE запитали у юристки Орисі Швець, що таке єдиний державний реєстр та чи не порушує новий закон Конституцію України.

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"Закон для забезпечення військового обліку"

 — Верховна рада ухвалила закон 162, відповідно до нього передбачається створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. І потрібно розуміти, що цей реєстр створений для того, щоб забезпечити належний військовий облік. Проте є нюанс, що тут буде розширено персональні дані. Тобто, окрім прізвища, ім'я, по батькові, окрім місця проживання також будуть внесені інші дані.

"Дані про володіння зброєю чи місця роботи"

 — Зокрема, це стосується стану здоров'я, вашого сімейного стану та де ви працюєте. Також, чи є у вас судимість, і так далі. Також входять такі відомості, як право на володіння зброєю, чи наявне у вас посвідчення водія, і так далі. Виникають питання, чи не порушує даний законопроєкт норми Конституції. 

"Порушуються норми Конституції"

— І, звісно, ми можемо говорити про те, що вбачається певне порушення норм Конституції, оскільки саме статтею 32-ю Конституції передбачено, що без згоди особи не можна розповсюджувати її персональні дані та конфіденційну інформацію про неї.

"До законопроєкту внесли правки"

 — Проте, варто зазначити, що даний законопроєкт,  проходив читання, були внесені правки, і, до прикладу, такі відомості як про те, чи ви були притягнені до відповідальності, чи ви були притягнені до адмінвідповідальності, так, вони не будуть внесені після правок. Тобто ми повинні розуміти, що все ж таки правки приймалися і можливо всі персональні  дані не будуть без вашої згоди надані. Це також треба врахувати.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи буде законопроєкт про реєстр військовозобовʼязаних блокувати рахунки.

Львів
Львівська область
мобілізація
повістки
законопроєкт
війна в Україні
ТЦК та СП
юрист
є-кабінет

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