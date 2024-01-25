Как единый реестр военнообязанных влияет на Конституцию Украины – объяснение юристки

Военные. Фото: Цензор.net

Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в проведении мобилизации в Украине. В частности, власти страны утверждают, что мобилизация в Украине будет проходить проще и легче, когда реестр военнообязанных заработает — это позволит избавить ТЦК от необходимости отлавливать людей на улицах и "приглашать" их на процедуру уточнения данных.

Новини.LIVE спросили у юриста Ориси Швец, что такое единый государственный реестр и не нарушает ли новый закон Конституцию Украины.

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"Закон для обеспечения военного учета"

— Верховная рада приняла закон 162, в соответствии с ним предусматривается создание единого государственного реестра военнообязанных. И следует понимать, что этот реестр создан для того, чтобы обеспечить надлежащий военный учет. Однако есть нюанс, что здесь будут расширены персональные данные. То есть, кроме фамилии, имени, отчества, кроме места жительства также будут внесены другие данные.

"Данные о владении оружием и где вы работаете"

— В частности, это касается состояния здоровья, вашего семейного положения и где вы работаете. Также есть ли у вас судимость, и так далее. Также входят такие сведения, как право на владение оружием, имеется ли у вас водительское удостоверение, и так далее. Возникают вопросы, не нарушает ли данный законопроект нормы Конституции.

"Нарушаются нормы Конституции"

— И, конечно, мы можем говорить о том, что усматривается определенное нарушение норм Конституции, поскольку именно статьей 32 Конституции предусмотрено, что без согласия лица нельзя распространять его персональные данные и конфиденциальную информацию о ней.

"В законопроект внесли правки"

— Однако, стоит отметить, что данный законопроект, проходивший чтение, были внесены правки, и, к примеру, такие сведения как о том, были ли вы привлечены к ответственности, или вы были привлечены к админответственности, да, они не будут внесены после правок. То есть мы должны понимать, что все же правки принимались и, возможно, все персональные данные не будут без вашего согласия предоставлены. Это тоже нужно учесть.

Напомним, мы ранее писали, будет ли законопроект о реестре военнообязанных блокировать счета.