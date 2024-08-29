До 10 річниці трагедії під Іловайськом у центрі Львова відкрили фотовиставку 2024

Площа перед пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 серпня, у Львові, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку, що на проспекті Свободи, відкрили документальну фотовиставку. Виставка "На спомин про Іловайськ" присвячена 10-й річниці трагедії під Іловайськом.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE

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Світлини передають хроніку подій впродовж 21-29 серпня 2014 року. У ці дні загинули 366 військових та добровольців, сотні були поранені та потрапили в полон.

У коментарі Новини.LIVE керівниця ГО Об'єднання Добровольців Олена Живко розповіла, що багато захисників, чиї обличчя усміхаються зі світлин, тоді загинули.

"На цих світлинах люди, які були там і які не виходили з Іловайського оточення. Це про події Іловайського котла. Якщо ви подивитесь, то ми виставили фотографії колом, щоб нагадати, що ці всі події відбувалися в оточенні, що зі всіх сторін наші захисники були в оточенні ворога", — каже Живко.

Фотовиставка у Львові. Фото: Новини.LIVE

До слова, авторами світлин є четверо цивільних фотографів — Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Маркіян Лисейко та Макс Левін. Останній загинув між 13 та 31 березня 2022 року біля села Гута-Межигірська, висвітлюючи російське вторгнення.

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