Иловайск — это несгибаемость: во Львове открыли фотовыставку 2024 года к 10 годовщине трагедии под Иловайском

Иловайск — это о несокрушимости — во Львове открыли фотовыставку ко Дню памяти защитников
Сегодня, 29 августа, во Львове, на площади перед памятником Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, открыли документальную фотовыставку. Выставка "В память об Иловайске" посвящена 10-летию трагедии под Иловайском.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE
Годовщина трагедии под Иловайском
Фотографии передают хронику событий на протяжении 21-29 августа 2014 года. В эти дни погибли 366 военных и добровольцев, сотни были ранены и попали в плен.
В комментарии Новини.LIVE руководительница ОО Объединения Добровольцев Елена Живко рассказала, что многие защитники, чьи лица улыбаются с фотографий, тогда погибли.
"На этих фотографиях люди, которые были там и которые не выходили из Иловайского окружения. Это о событиях Иловайского котла. Если вы посмотрите, то мы выставили фотографии кругом, чтобы напомнить, что все эти события происходили в окружении, что со всех сторон наши защитники были в окружении врага", — говорит Живко.
К слову, авторами фотографий являются четыре гражданских фотографа — Александр Гляделов, Максим Дондюк, Маркиян Лисейко и Макс Левин. Последний погиб между 13 и 31 марта 2022 года возле села Гута-Межигорская, освещая российское вторжение.
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