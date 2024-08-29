Иловайск — это несгибаемость: во Львове открыли фотовыставку 2024 года к 10 годовщине трагедии под Иловайском

Площадь перед памятником Тарасу Шевченко во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 августа, во Львове, на площади перед памятником Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, открыли документальную фотовыставку. Выставка "В память об Иловайске" посвящена 10-летию трагедии под Иловайском.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

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Фотографии передают хронику событий на протяжении 21-29 августа 2014 года. В эти дни погибли 366 военных и добровольцев, сотни были ранены и попали в плен.

В комментарии Новини.LIVE руководительница ОО Объединения Добровольцев Елена Живко рассказала, что многие защитники, чьи лица улыбаются с фотографий, тогда погибли.

"На этих фотографиях люди, которые были там и которые не выходили из Иловайского окружения. Это о событиях Иловайского котла. Если вы посмотрите, то мы выставили фотографии кругом, чтобы напомнить, что все эти события происходили в окружении, что со всех сторон наши защитники были в окружении врага", — говорит Живко.

Фотовыставка во Львове. Фото: Новини.LIVE

К слову, авторами фотографий являются четыре гражданских фотографа — Александр Гляделов, Максим Дондюк, Маркиян Лисейко и Макс Левин. Последний погиб между 13 и 31 марта 2022 года возле села Гута-Межигорская, освещая российское вторжение.

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