Як суд покарав за скоєння смертельної аварії на Львівщині громадянина Німеччини

Оформлення ДТП. Фото ілюстративне: facebook.com/khersonpolice.official

Громадянин Німеччини скоїв смертельну аварію у Львівській області. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Буський районний суд Львівської області ухвалив у вівторок, 22 квітня.

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Деталі справи

ДТП сталася 17 листопада 2024 року поблизу селища Олесько. Фігурант, який перебував за кермом автомобіля Nissan Macra, виїхав на зустрічну смугу та врізався в металеву огорожу. За даними правоохоронців, причиною автопригоди стало перевищення водієм швидкості під час руху трасою Київ — Чоп. Пасажир Nissan Micra внаслідок аварії зазнав забої та переломів. Потерпілого госпіталізували, однак у лікарні він помер.

Рішення суду

Під час судового засідання іноземець визнав свою провину та погодився відшкодувати сину загиблого сто тисяч гривень. Фігуранта визнали винним у порушенні ПДР, яке призвело до смерті потерпілого (частина друга статті 286 Кримінального кодексу України), та засудили до трьох років іспитового строку. Крім того, засуджений має сплатити сину загиблого 218 тисяч гривень моральної компенсації та 14,5 тисячі гривень витрат за правову допомогу. Витрати за судові експертизи чоловік також має відшкодувати, сплативши майже вісім тисяч гривень.

Вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік ухилився від військового призову. Порушника оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Львівщині військовозобов'язаний після проходження ВЛК і отримання бойової повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його засудили до позбавлення волі.