Как суд наказал за совершение смертельной аварии на Львовщине гражданина Германии

Иностранец совершил смертельное ДТП на Львовщине — что решил суд
Гражданин Германии совершил смертельную аварию во Львовской области. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Буский районный суд Львовской области принял во вторник, 22 апреля.
Детали дела
ДТП произошло 17 ноября 2024 года вблизи поселка Олесько. Фигурант, который находился за рулем автомобиля Nissan Macra, выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. По данным правоохранителей, причиной ДТП стало превышение водителем скорости во время движения по трассе Киев — Чоп. Пассажир Nissan Micra в результате аварии получил ушибы и переломы. Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.
Решение суда
Во время судебного заседания иностранец признал свою вину и согласился возместить сыну погибшего сто тысяч гривен. Фигуранта признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смерти потерпевшего (часть вторая статьи 286 Уголовного кодекса Украины), и приговорили к трем годам испытательного срока. Кроме того, осужденный должен заплатить сыну погибшего 218 тысяч гривен моральной компенсации и 14,5 тысячи гривен расходов за правовую помощь. Расходы за судебные экспертизы мужчина также должен возместить, заплатив почти восемь тысяч гривен.
Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Одесской области мужчина уклонился от военного призыва. Нарушителя оштрафовали.
Также мы сообщали, что на Львовщине военнообязанный после прохождения ВВК и получения боевой повестки не пришел в ТЦК и СП. Его приговорили к лишению свободы.
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