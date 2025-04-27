Как суд наказал за совершение смертельной аварии на Львовщине гражданина Германии

Оформление ДТП. Фото иллюстративное: facebook.com/khersonpolice.official

Гражданин Германии совершил смертельную аварию во Львовской области. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Буский районный суд Львовской области принял во вторник, 22 апреля.

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Детали дела

ДТП произошло 17 ноября 2024 года вблизи поселка Олесько. Фигурант, который находился за рулем автомобиля Nissan Macra, выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. По данным правоохранителей, причиной ДТП стало превышение водителем скорости во время движения по трассе Киев — Чоп. Пассажир Nissan Micra в результате аварии получил ушибы и переломы. Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания иностранец признал свою вину и согласился возместить сыну погибшего сто тысяч гривен. Фигуранта признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смерти потерпевшего (часть вторая статьи 286 Уголовного кодекса Украины), и приговорили к трем годам испытательного срока. Кроме того, осужденный должен заплатить сыну погибшего 218 тысяч гривен моральной компенсации и 14,5 тысячи гривен расходов за правовую помощь. Расходы за судебные экспертизы мужчина также должен возместить, заплатив почти восемь тысяч гривен.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области мужчина уклонился от военного призыва. Нарушителя оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Львовщине военнообязанный после прохождения ВВК и получения боевой повестки не пришел в ТЦК и СП. Его приговорили к лишению свободы.