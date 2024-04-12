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Інспекторка Львівської митниці похизувалася "луком" за 8 тисяч доларів

12 квітня 2024 14:57
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Інспекторка Львівської митниці похизувалася "луком" за 8 тисяч доларів
Головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига засвітилася у відео відомого блогера Ніколаса Карми. Вона похизувалася модним "луком" за вісім тисяч доларів. 

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці блогера в TikTok, де його помітив журналіст Тарас Середич

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Відомий TikTok блогер Ніколас Карма у п'ятницю, 12 квітня, опублікував відео з головною державною інспекторкою відділу складського обліку Львівської митниці Юлією Дригою, де традиційно запитав "скільки коштує її лук".

Інспекторка похизувалася своїм образом, загальна вартість якого — 8 тис. доларів, і це вдвічі більше її зарплати, зазначеної у декларації за минулий рік. Так, вона розповіла, що вона одягнена у відомі та дорогі світові бренди:

  • її капелюх від Руслана Багінського коштує 18 000 грн,
  • її собачку звати Gucci і в неї навіть повідок від Gucci за 200 доларів,
  • сумка Louis Vuitton — 1 500 доларів,
  • взуття Hermes — 800 доларів,
  • годинник Cartier — 5000 доларів. 

"Скромно? Та не дуже. Бо декларація пані Дриги напрочуд проста: пів старої квартири у Львові, зарплати 136 000 грн за минулий рік і 3000 доларів готівки на чорний день. А скільки коштує ваш look?" — написав журналіст. 

Також зазначається, що за декілька годин після публікації відео було видалено зі сторінки блогера. 

Нагадаємо, що народний депутат та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став одним із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м. 

Також відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Львів
TikTok
гроші
одяг
митниця

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