Инспектор Львовской таможни похвасталась "луком" за 8 тысяч долларов

Главная государственная инспектор Львовской таможни Юлия Дрига. Фото: скриншот с видео

Главный государственный инспектор Львовской таможни и Юлия Дрыга засветилась в видео известного блогера Николаса Кармы. Она похвасталась модным "луком" за восемь тысяч долларов.

Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице блогера в TikTok, где его заметил журналист Тарас Середич.

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Известный TikTok блогер Николас Карма в пятницу, 12 апреля, опубликовал видео с главным государственным инспектором отдела складского учета Львовской таможни Юлией Дрыгой, где традиционно спросил "сколько стоит ее лук".

Инспектор похвасталась своим образом, общая стоимость которого — 8 тыс. долларов, и это вдвое больше ее зарплаты, указанной в декларации за прошлый год. Так, она рассказала, что одета в известные и дорогие мировые бренды:

ее шляпа от Руслана Багинского стоит 18 000 грн,

ее собачку зовут Gucci и у нее даже поводок от Gucci за 200 долларов,

сумка Louis Vuitton — 1 500 долларов,

обувь Hermes — 800 долларов,

часы Cartier — 5000 долларов.

"Скромно? Да не очень. Потому что декларация госпожи Дрыги удивительно проста: пол старой квартиры во Львове, зарплаты 136 000 грн за прошлый год и 3000 долларов наличных на черный день. А сколько стоит ваш look?" — написал журналист.

Также отмечается, что через несколько часов после публикации видео было удалено со страницы блогера.

Напомним, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко за время полномасштабной войны стал одним из самых богатых олигархов Украины. В период за 2022-2023 годы доходы политика выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

Также известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.