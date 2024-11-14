У Львові відкрили виставку «Азов. Янголи Маріуполя» — де подивитися, фото

Виставка "Азов. Янголи Маріуполя" у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

У Львові, на платформі "Mariupol Reborn", відкрили виставку "Азов. Янголи Маріуполя", яка присвячена бійцям окремого загону спеціального призначення "Азов". Експозиція включає близько 250 портретів українських захисників.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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Автором і організатором виставки є Віра Литвиненко, мама бійця Владислава Литвиненка з позивним "Вектор". У коментарі Новини.LIVE вона розповіла, що матеріали для виставки почала збирати ще у 2022 році.

Рідні захисників на виставці

"Азов. Янголи Маріуполя".

Фото: Новини.LIVE

"Це невгамовний біль. Хотілося щось зробити для свого сина, для його побратимів, щоб їх пам’ятали, знали. Вони всі хотіли мандрувати світом, будувати Україну. Тепер от таким чином вони мандрують. Це вже 15 місто, яке вони відвідали", — каже Литвиненко.

На відкриття виставки прийшли рідні полеглих Героїв. Мама захисника Владислава Горошка Світлана у коментарі Новини.LIVE розповіла, що син свідомо пішов служити саме в "Азов".

"Вони не прості хлопці, вони сталеві. Вони знали, за що вони борються, і стояли до останнього подиху. Син був на зв’язку до 2 березня, і хоч йому самому було дуже важко, він підтримував мене, казав, що все буде добре", — розповідає Світлана.

Виставка "Азов. Янголи Маріуполя" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Тетяна, мама "азовця" Олександра Кузьменка, розповіла Новини.LIVE, що її син спочатку служив на Запоріжжі, а за рік до повномасштабного вторгнення перевівся у маріупольську частину. Востаннє вони спілкувалися 28 лютого 2022 року.

"4 березня у нього був день народження, йому виповнювалося 26. А 10 березня мені зателефонували увечері й повідомили, що саме 4 березня мій син загинув. Але кожного дня в душі все одно жевріє якась надія", — наголошує Тетяна.

Рідні захисників на виставці

"Азов. Янголи Маріуполя".

Фото: Новини.LIVE

До слова, це вже 15 виставка, яку презентували в Україні. Як зазначають організатори, це стане потужним нагадуванням про те, що за кожною перемогою стоїть сила духу, самопожертва та любов до рідної землі.

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