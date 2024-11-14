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Истории мужества — во Львове открыли выставку про бойцов "Азова"

14 ноября 2024 12:15
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Во Львове открылась выставка «Азов. Ангелы Мариуполя» — где посмотреть, фото
Выставка "Азов. Ангелы Мариуполя" во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во Львове, на платформе "Mariupol Reborn", открыли выставку "Азов. Ангелы Мариуполя", посвященную бойцам отдельного отряда специального назначения "Азов". Экспозиция включает около 250 портретов украинских защитников. 

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Автором и организатором выставки является Вера Литвиненко, мама бойца Владислава Литвиненко с позывным "Вектор". В комментарии Новини.LIVE она рассказала, что материалы для выставки начала собирать еще в 2022 году.

Во Львове открыли выставку в честь героев "Азова" - фото - фото 1
Родные защитников на выставке
"Азов. Ангелы Мариуполя". Фото: Новини.LIVE

"Это неуемная боль. Хотелось что-то сделать для своего сына, для его собратьев, чтобы их помнили, знали. Они все хотели путешествовать по миру, строить Украину. Теперь вот таким образом они путешествуют", — говорит Литвиненко.

На открытие выставки пришли родные павших Героев. Мама защитника Владислава Горошко Светлана в комментарии Новини.LIVE рассказала, что сын сознательно пошел служить именно в "Азов".

"Они не простые ребята, они стальные. Они знали, за что они борются, и стояли до последнего вздоха. Сын был на связи до 2 марта, и хотя ему самому было очень тяжело, он поддерживал меня, говорил, что все будет хорошо ", — рассказывает Светлана.

Во Львове открыли выставку в честь героев "Азова" - фото - фото 2
Выставка "Азов. Ангелы Мариуполя" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Татьяна, мама "азовца" Александра Кузьменко, рассказала Новини.LIVE, что ее сын сначала служил в Запорожье, а за год до полномасштабного вторжения перевелся в мариупольскую часть. В последний раз они общались 28 февраля 2022 года.

"4 марта у него был день рождения, ему исполнялось 26. А 10 марта мне позвонили по телефону вечером и сообщили, что именно 4 марта мой сын погиб. Но каждый день в душе все равно теплится какая-то надежда", — отмечает Татьяна.

Во Львове открыли выставку в честь героев "Азова" - фото - фото 3
Родные защитников на выставке "Азов. Ангелы Мариуполя". Фото: Новини.LIVE

К слову, это уже 15 выставка, которую презентовали в Украине. Как отмечают организаторы, это станет мощным напоминанием о том, что за каждой победой стоит сила духа, самопожертвование и любовь к родной земле.

Напомним, мы ранее писали, что в Варшаве стартовала международная выставка-конференция по восстановлению Украины ReBuild Ukraine.

Мы также писали, что в Киеве известный украинский певец представил благотворительную художественную выставку The Views.

Львов выставки полк "Азов" Истории жизни война в Украине

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