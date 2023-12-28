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Юрист прокоментував запропоновані зміни до закону про мобілізацію

28 грудня 2023 15:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юрист прокоментував запропоновані зміни до закону про мобілізацію
Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Юрист Юрій Танасійчук прокоментував запропоновані зміни до закону про мобілізацію осіб з третьою групою інвалідності. Він наголосив, що не вважає їх ініціативою окремих законотворців, оскільки це вимога часу.

Про це Юрій Танасійчук розповів для Новини.LIVE.

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За словами юриста, ці зміни, які були опубліковані нардепкою Мар'яною Безуглою, а потім Верховною Радою, про це й говорять. 

"Знижується вік осіб, які підлягають мобілізації з 25 до 25 років, з чим були правові колізії насправді. Запропоновано залучати осіб з інвалідністю третьої групи, запропоновано змінити термінологію і правові визначення", — каже він.

Танасійчук наголосив, що не буде вже частково придатних. Особа буде або непридатною, або придатною. За його словами, це не є ініціативою окремих законотворців. 

"І якщо особа з третьою групою інвалідності буде неправильно застосована для використання максимально ефективно її можливостей — так, це не буде мати результату. А це завдання також військових підрозділів — використовувати максимально ті можливості під ті бойові розпорядження чи завдання, які здатна виконати людина", — каже Танасійчук.

Юрист вважає, що на захист України потрібно ставати кожному, адже ворог може просунитися глибше на територію країни.

Нагадаємо, блокування банківських рахунків хочуть зробити мірою покарання для ухилянтів. Таку норму уряд прописав у поданому законопроєкті про мобілізацію. Не всі політики та експерти вважають це законним, хоча в той же час це може бути дієвою складовою мобілізації. 

Також ми писали, що Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт, який встановлює норми для мобілізації, доопрацюють. Права, які гарантовані громадянам України, будуть дотримані.

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