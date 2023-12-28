Юрист прокомментировал предложенные изменения в закон о мобилизации

Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: соцсети

Юрист Юрий Танасийчук прокомментировал предложенные изменения в закон о мобилизации лиц с третьей группой инвалидности. Он подчеркнул, что не считает их инициативой отдельных законотворцев, поскольку это требование времени.

Об этом Юрий Танасийчук рассказал для Новини.LIVE.

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По словам юриста, эти изменения, которые были опубликованы нардепом Марьяной Безуглой, а затем Верховной Радой, об этом и говорят.

"Снижается возраст лиц, подлежащих мобилизации с 25 до 25 лет, с чем были правовые коллизии на самом деле. Предложено привлекать лиц с инвалидностью третьей группы, предложено изменить терминологию и правовые определения", — говорит он.

Танасийчук подчеркнул, что не будет частично годных. Лицо будет либо непригодным, либо пригодным. По его словам, это не инициатива отдельных законотворцев.

"И если лицо с третьей группой инвалидности будет неправильно применено для использования максимально эффективно его возможностей — да, это не будет иметь результата. А это задача также военных подразделений — использовать максимально те возможности под те боевые распоряжения или задачи, которые способен выполнить человек", — говорит Танасийчук.

Юрист считает, что на защиту Украины нужно становиться каждому, ведь враг может продвинуться глубже на территорию страны.

Напомним, блокировку банковских счетов хотят сделать мерой наказания для уклонистов. Такую норму правительство прописало в данном законопроекте о мобилизации. Не все политики и эксперты считают это законным, хотя, в то же время, это может быть действенной составляющей мобилизации.

Также мы писали, что Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект, устанавливающий нормы для мобилизации, будет доработан. Права, гарантированные гражданам Украины, будут соблюдены.