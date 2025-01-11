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Із сином хотів втекти за кордон — на Львівщині судили чоловіка

11 січня 2025 08:44
Ольга Антоновська - редактор
На Львівщині судили чоловіка, який хотів з сином втекти за кордон
Молоток судді. Фото: Lexinform
Ольга Антоновська - редактор

Турківський районний суд Львівської області оштрафував чоловіка, який спробував нелегально виїхати за кордон разом з сином. Це сталося у новорічну ніч.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

31 грудня 2024 року близько 20:00 чоловік разом із сином перетнули кордон з Україною та потрапили в Польщу. Державний рубіж чоловік перейшов поза пунктами пропуску у Самбірському районі. Однак вже о другій годині ночі українця із сином затримали польські прикордонники та передали їх українським колегам.

На засідання суду чоловік не прийшов. Хоча йому й повідомили про дату, час та місце розгляду справи. Тож суд вирішив проводити засідання без участі правопорушника.

Рішення суду

У заяві, що є в матеріалах справи, чоловік вказав, що свою вину у вчиненому повністю визнає. Суд вирішив визнати обвинуваченого винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді штрафу — 3400 гривень.

Нагадаємо, у Чернівецькій області судили чоловіка, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Жительку Тернополя будуть судити за незаконне переправлення через державний кордон України чотирьох чоловіків. Аби допомогти військовозобов'язаним потрапити за кордон, фігурантка діяла від імені благодійного фонду.

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08:44 Із сином хотів втекти за кордон — на Львівщині судили чоловіка

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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