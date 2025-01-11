На Львовщине судили мужчину, который хотел с сыном сбежать за границу

Молоток судьи. Фото: Lexinform

Турковский районный суд Львовской области оштрафовал мужчину, который попытался нелегально выехать за границу вместе с сыном. Это произошло в новогоднюю ночь.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

31 декабря 2024 года около 20:00 мужчина вместе с сыном пересекли границу с Украиной и попали в Польшу. Государственную границу мужчина перешел вне пунктов пропуска в Самборском районе. Однако уже в два часа ночи украинца с сыном задержали польские пограничники и передали их украинским коллегам.

На заседание суда мужчина не пришел. Хотя ему и сообщили о дате, времени и месте рассмотрения дела. Поэтому суд решил проводить заседание без участия правонарушителя.

Решение суда

В заявлении, которое есть в материалах дела, мужчина указал, что свою вину в содеянном полностью признает. Суд решил признать обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа — 3400 гривен.

Напомним, в Черновицкой области судили мужчину, который организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины. Его привлекли к уголовной ответственности.

Жительницу Тернополя будут судить за незаконную переправку через государственную границу Украины четырех мужчин. Чтобы помочь военнообязанным попасть за границу, фигурантка действовала от имени благотворительного фонда.