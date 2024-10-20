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Картопля за ціною золота — які ще сезонні овочі злетіли в ціні у Львові

20 жовтня 2024 05:59
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Сезонні овочі стрімко дорожчають — скільки тепер коштує картопля у Львові
Галицький ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні ціни на картоплю та інші сезонні овочі цього року суттєво зросли, що стає відчутним для українських сімей. Картопля, яка є основною складовою багатьох традиційних страв, тепер коштує набагато більше. 

Новини.LIVE дізнавались ціни на цей базовий продукт і його "сусідів" по ринку.

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На львівських ринках в жовтні можна знайти різноманіття сезонних овочів та фруктів. Серед найпопулярніших продуктів: картопля, морква, буряк та гарбузи. —

Картопля за ціною золота — які сезонні овочі злетіли в ціні у Львові - фото 1
Продавець на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE продавчиня Людмила каже, що торгує овочами 53 роки і цьогорічне здорожчання цін не приваблює покупців. 

"Ціни зросли, бо немає врожаю, а люди багато не купують, бо не мають грошей. В день одна людина може взяти 2-3 кг картоплі. Гуртом не купують — дорого", — каже Людмила.

Здорожчання основних овочів цього року не оминула львівські ринки. Відтак:

  • Картопля на ринку: 25-30 грн/кг
  • Морква: 35-40 грн/кг
  • Буряк : 30-40 грн/кг 
  • Гарбуз: 40 грн/кг
  • Домашні помідори: 80 грн/кг 
Картопля за ціною золота — які сезонні овочі злетіли в ціні у Львові - фото 2
Ринок Галицький у Львові. Фото: Новини.LIVE

Але й ціни в супермаркетах недалеко втекли. Якщо колись вважалось, що в магазинах дорожче, то сьогодні ціни на ринку та в супермаркеті майже зрівнялись. 

Картопля за ціною золота — які сезонні овочі злетіли в ціні у Львові - фото 3
Ціни на картоплю в супермаркеті Львова. Фото: Новини.LIVE

Картопля вартує від 25 до 45 грн/кг, морква  — 25-30 грн/кг, а буряк можна купити від 25 до 30 грн/кг. 

Як зазначали у коментарі Новини.LIVE продавці овочів, ціни зросли, бо зросли витрати. Ціни на добрива, паливо, засоби захисту рослин, зокрема від шкідників, продовжують зростати.

Картопля за ціною золота — які сезонні овочі злетіли в ціні у Львові - фото 4
Продаж овочів та фруктів на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Особливо відчутним стало здорожчання добрив, які в основному імпортуються, а їх ціни залежать від курсу валюти. Як наслідок, фермери змушені підвищувати гуртові ціни на свою продукцію, щоб компенсувати збільшення виробничих витрат.

Нагадаємо, ми раніше писали, як зміняться ціни на продукти в Україні.

Ми також писали, наскільки подорожчали в Україні овочі, м'ясо, молоко та яйця.

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