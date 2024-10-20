Сезонні овочі стрімко дорожчають — скільки тепер коштує картопля у Львові

Галицький ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на картоплю та інші сезонні овочі цього року суттєво зросли, що стає відчутним для українських сімей. Картопля, яка є основною складовою багатьох традиційних страв, тепер коштує набагато більше.

Новини.LIVE дізнавались ціни на цей базовий продукт і його "сусідів" по ринку.

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Ціни на сезонні овочі у Львові

На львівських ринках в жовтні можна знайти різноманіття сезонних овочів та фруктів. Серед найпопулярніших продуктів: картопля, морква, буряк та гарбузи. —

Продавець на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE продавчиня Людмила каже, що торгує овочами 53 роки і цьогорічне здорожчання цін не приваблює покупців.

"Ціни зросли, бо немає врожаю, а люди багато не купують, бо не мають грошей. В день одна людина може взяти 2-3 кг картоплі. Гуртом не купують — дорого", — каже Людмила.

Здорожчання основних овочів цього року не оминула львівські ринки. Відтак:

Картопля на ринку: 25-30 грн/кг

Морква: 35-40 грн/кг

Буряк : 30-40 грн/кг

Гарбуз: 40 грн/кг

Домашні помідори: 80 грн/кг

Ринок Галицький у Львові. Фото: Новини.LIVE

Але й ціни в супермаркетах недалеко втекли. Якщо колись вважалось, що в магазинах дорожче, то сьогодні ціни на ринку та в супермаркеті майже зрівнялись.

Ціни на картоплю в супермаркеті Львова. Фото: Новини.LIVE

Картопля вартує від 25 до 45 грн/кг, морква — 25-30 грн/кг, а буряк можна купити від 25 до 30 грн/кг.

Як зазначали у коментарі Новини.LIVE продавці овочів, ціни зросли, бо зросли витрати. Ціни на добрива, паливо, засоби захисту рослин, зокрема від шкідників, продовжують зростати.

Продаж овочів та фруктів на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Особливо відчутним стало здорожчання добрив, які в основному імпортуються, а їх ціни залежать від курсу валюти. Як наслідок, фермери змушені підвищувати гуртові ціни на свою продукцію, щоб компенсувати збільшення виробничих витрат.

Нагадаємо, ми раніше писали, як зміняться ціни на продукти в Україні.

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