Сезонные овощи стремительно дорожают - сколько теперь стоит картофель во Львове

Галицкий рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на картофель и другие сезонные овощи в этом году существенно выросли, что становится ощутимым для украинских семей. Картофель, являющийся основной составляющей многих традиционных блюд, теперь стоит гораздо больше.

Новини.LIVE узнавали цены на этот базовый продукт и его "соседей" по рынку.

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На львовских рынках в октябре можно найти разнообразие сезонных овощей и фруктов. Среди самых популярных продуктов: картофель, морковь, свекла и тыквы.

Продавец на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

В комментарии Новини.LIVE продавец Людмила говорит, что торгует овощами 53 года и нынешнее повышение цен не привлекает покупателей.

"Цены выросли, потому что нет урожая, а люди много не покупают, потому что у них нет денег. За день один человек может взять 2-3 кг картофеля. Оптом не покупают — дорого", — говорит Людмила.

Подорожание основных овощей в этом году не обошло львовские рынки. Таким образом:

Картофель на рынке: 25-30 грн/кг

Морковь: 35-40 грн/кг

Свекла: 30-40 грн/кг

Тыква: 40 грн/кг

Домашние помидоры: 80 грн/кг

Рынок Галицкий во Львове. Фото: Новини.LIVE

Но и цены в супермаркетах недалеко ушли. Если раньше считалось, что в магазинах дороже, то сегодня цены на рынке и в супермаркете почти сравнялись.

Цены на картофель в супермаркете Львова. Фото: Новини.LIVE

Картошка стоит от 25 до 45 грн/кг, морковь — 25-30 грн/кг, а свеклу можно купить от 25 до 30 грн/кг.

Как отмечали в комментарии Новини.LIVE продавцы овощей, цены выросли, потому что выросли расходы. Цены на удобрения, топливо, средства защиты растений, в частности, от вредителей, продолжают увеличиваться.

Продажа овощей и фруктов во Львове. Фото: Новини.LIVE

Особенно ощутимым стало подорожание удобрений, которые в основном импортируются, а их цены зависят от курса валюты. Следовательно, фермеры вынуждены повышать оптовые цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение производственных затрат.

Напомним, мы раньше писали, как изменятся цены на продукты в Украине.

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