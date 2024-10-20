Сезонные овощи стремительно дорожают - сколько теперь стоит картофель во Львове

Картофель по цене золота — какие еще сезонные овощи взлетели в цене во Львове
В Украине цены на картофель и другие сезонные овощи в этом году существенно выросли, что становится ощутимым для украинских семей. Картофель, являющийся основной составляющей многих традиционных блюд, теперь стоит гораздо больше.
Новини.LIVE узнавали цены на этот базовый продукт и его "соседей" по рынку.
Цены на сезонные овощи во Львове
На львовских рынках в октябре можно найти разнообразие сезонных овощей и фруктов. Среди самых популярных продуктов: картофель, морковь, свекла и тыквы.
В комментарии Новини.LIVE продавец Людмила говорит, что торгует овощами 53 года и нынешнее повышение цен не привлекает покупателей.
"Цены выросли, потому что нет урожая, а люди много не покупают, потому что у них нет денег. За день один человек может взять 2-3 кг картофеля. Оптом не покупают — дорого", — говорит Людмила.
Подорожание основных овощей в этом году не обошло львовские рынки. Таким образом:
- Картофель на рынке: 25-30 грн/кг
- Морковь: 35-40 грн/кг
- Свекла: 30-40 грн/кг
- Тыква: 40 грн/кг
- Домашние помидоры: 80 грн/кг
Но и цены в супермаркетах недалеко ушли. Если раньше считалось, что в магазинах дороже, то сегодня цены на рынке и в супермаркете почти сравнялись.
Картошка стоит от 25 до 45 грн/кг, морковь — 25-30 грн/кг, а свеклу можно купить от 25 до 30 грн/кг.
Как отмечали в комментарии Новини.LIVE продавцы овощей, цены выросли, потому что выросли расходы. Цены на удобрения, топливо, средства защиты растений, в частности, от вредителей, продолжают увеличиваться.
Особенно ощутимым стало подорожание удобрений, которые в основном импортируются, а их цены зависят от курса валюты. Следовательно, фермеры вынуждены повышать оптовые цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение производственных затрат.
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