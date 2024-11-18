Кафе у Львові — ветеран з Харківщини відкриває власний бізнес

Сергій та Анна Петченко. Фото: Львівська міська рада

На площі Ринок у Львові ветеранські бізнеси презентували свої товари. Серед учасників заходу були й Сергій та Анна Петченко з Харкова. Чоловік — ветеран війни. Незабаром подружжя планує відкрити у Львові власне кафе.

Про це повідомили у Львівській міській раді у неділю, 17 листопада.

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На Ярмарку ветеранського бізнесу Сергій та Анна Петченко представили десерти та каву, якими частуватимуть гостей у власному закладі. Невдовзі подружжя планує відкрити кафе у Львові. Назву вже придумати — "Вражає!". Заклад буде знаходитись за адресою вулиця Староєврейська, 26.

Сергій розповів, що у Харківській області мав дві власні піцерії. Тож як розвивати бізнес подружжя вже знає.

"Тут ми можна сказати відновлюємо власну справу і в тож же час розпочинаємо щось нове. Відкриваємо кафе тут. Ми там займались швидкою їжею, а тут будуть сніданки", — каже чоловік.

Банер про кафе "Вражає". Фото: Львівська міська рада

Сергій — ветеран. Вперше долучився до українського війська добровольцем ще у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік знову став на захист України.

"Ще у 2015 я був у 28-й бригаді розвідки. Після поранення був списаний і до військової служби не придатний. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, не зміг залишитись осторонь. Я служив майже півтора року у 24 бригаді доки не отримав поранення", — розповів ветеран.

Через складну травму чоловікові ампутували руки, тож зараз він користується протезами. Колишній військовий зізнається, що його надихає дружина та син. Хлопчику скоро виповниться чотири роки. Саме тому, каже Сергій, разом з дружиною вирішили знову розпочати власну справу у Львові.

Десерт, який представили Сергій та Анна Петченко. Фото: Львівська міська рада

Подружжя взяло участь у конкурсі та отримало грант у розмірі 300 тисяч гривень від Львівської міської ради.

Підтримка ветеранського бізнесу у Львові

У Львові вже видали понад 90 сертифікатів ваучерної підтримки (до 300 тисяч гривень кожен) на розвиток ветеранського бізнесу. Міська рада активно підтримує бізнес ветеранів та їх рідних.

Бізнес ветеранів та їхніх рідних у місті позначають спеціальними наліпками "Підтримай бізнес ветерана". Вони розраховані на те, щоб привернути увагу людей та популяризувати ветеранський бізнес.

Нагадаємо, Одещина отримає додаткові кошти з держбюджету на забезпечення житлом українських військовослужбовців. Домівки отримають 152 ветерани та їхні родини.

Уряд встановив знижки на комунальні послуги для учасників бойових дій. Вони спрямовані на полегшення фінансового навантаження на сім'ї військовослужбовців.