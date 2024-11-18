Кафе во Львове — ветеран с Харьковщины открывает собственный бизнес

Сергей и Анна Петченко. Фото: Львовский городской совет

На площади Рынок во Львове ветеранские бизнесы представили свои товары. Среди участников мероприятия были Сергей и Анна Петченко из Харькова. Мужчина — ветеран войны. В скором времени супруги планируют открыть во Львове собственное кафе.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в воскресенье, 17 ноября.

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На Ярмарке ветеранского бизнеса Сергей и Анна Петченко представили десерты и кофе, которыми будут угощать гостей в собственном заведении. Вскоре супруги планируют открыть кафе во Львове. Название уже придумали — "Вражає!". Заведение будет находиться на улице Староеврейской, 26.

Сергей рассказал, что в Харьковской области имел две собственные пиццерии. Как развивать бизнес, супруги уже знают.

"Здесь мы, можно сказать, восстанавливаем собственное дело и в то же время начинаем что-то новое. Открываем кафе здесь. Мы там занимались быстрой едой, а здесь будут завтраки", — говорит мужчина.

Баннер о кафе "Вражає". Фото: Львовский городской совет

Сергей — ветеран. Впервые присоединился к украинскому войску добровольцем еще в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения мужчина снова встал на защиту Украины.

"Еще в 2015-м я был в 28-й бригаде разведки. После ранения был списан и для военной службы не годен. Но когда началось полномасштабное вторжение, не смог остаться в стороне. Я служил почти полтора года в 24-й бригаде, пока не получил ранение", — рассказал ветеран.

Из-за сложной травмы мужчине ампутировали руки, поэтому сейчас он пользуется протезами. Бывший военный признается, что его вдохновляют жена и сын. Мальчику скоро исполнится четыре года. Именно поэтому, говорит Сергей, вместе с женой решили снова завести собственное дело во Львове.

Десерт, который представили Сергей и Анна Петченко. Фото: Львовский городской совет

Супруги приняли участие в конкурсе и получили грант в размере 300 тысяч гривен от Львовского городского совета.

Поддержка ветеранского бизнеса во Львове

Во Львове уже выдано более 90 сертификатов ваучерной поддержки (до 300 тысяч гривен каждый) на развитие ветеранского бизнеса. Городской совет активно поддерживает бизнес ветеранов и их родных.

Такие заведения в городе обозначают специальными наклейками "Поддержи бизнес ветерана". Они рассчитаны на то, чтобы привлечь людей и популяризировать ветеранский бизнес.

Напомним, Одесская область получит дополнительные средства из госбюджета на обеспечение жильем украинских военнослужащих. Жилье получат 152 ветерана и их семьи.

Правительство установило скидки на коммунальные услуги для участников боевых действий. Они направлены на облегчение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих.