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Кавуни та дині на ринках Львова — які ціни та чи є попит

21 липня 2024 06:47
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Кавуни, дині, ягоди та овочі — які ціни влітку на ринку Львова сьогодні
Ринок "Галицький" у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні львівські ринки майорять великою кількістю сезонних фруктів, серед яких особливе місце займають кавуни та дині. Цього року ситуація на ринку додатково ускладнюється аномальною спекою.

Скільки сьогодні коштують сезонні баштанні, з яких країн привозять фрукти та як спека повпливала на ціну фруктів, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ціни на кавуни та дині у Львові

Ринок, який розташований у центрі Львова, переповнений людьми, а на прилавках великий вибір фруктів та овочів. Найбільшу увагу привертають кавуни та дині.

Сезон кавунів та динь на ринках Львова відкритий — які ціни та, чи є попит - фото 1
Кавуни та дині на львівському ринку. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE продавчиня каже, попри те, що ціни на баштанні зросли, порівняно з минулим літом, попит є.  

"Кавуни по 30 гривень за кілограм, диня — 80 гривень за кілограм. Кавуни та дині привозять із Закарпаття, а є і з Азербайджану. Щоправда, ціна на імпортну диню дорожча — 120 гривень за кілограм", — каже жінка.

Крім баштанних, на ринку у попиті малина, українська лохина та персики. Зі слів продавчині, останні привозять з міста Городок, що на Львівщині.

Сезон кавунів та динь на ринках Львова відкритий — які ціни та, чи є попит - фото 2
Сезонні фрукти на ринку Львова. Фото: Новини.LIVE

Вартість лохини, малини та персиків

"Кілограм лохини у мене коштує 100 гривень за кілограм, малина  — 200 гривень за кілограм.  І надзвичайно смачні персики з Львівщини — 100 гривень за кілограм", — додає продавчиня.

Сезон кавунів та динь на ринках Львова відкритий — які ціни та, чи є попит - фото 3
Ринок в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Як зазначає у коментарі Новини.LIVE ще один продавець ринку, аномальна спека підвищує попит на продукти, що охолоджують, серед яких кавуни та дині посідають одне з перших місць. Однак саме через спеку кількість сезонних фруктів менша, ніж торік, відповідно і ціна на них зросла.

Сезон кавунів та динь на ринках Львова відкритий — які ціни та, чи є попит - фото 4
Покупці на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Спека негативно вплинула на якість фруктів, вони можуть швидше псуватись. Але люди все одно купують, бо смачно", —  каже продавець.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли і на скільки в Україні злетять ціни на популярні напої.

Ми також писали, чому на українському ринку зростають ціни на молоко.

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