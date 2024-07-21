Кавуни, дині, ягоди та овочі — які ціни влітку на ринку Львова сьогодні

Ринок "Галицький" у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні львівські ринки майорять великою кількістю сезонних фруктів, серед яких особливе місце займають кавуни та дині. Цього року ситуація на ринку додатково ускладнюється аномальною спекою.

Скільки сьогодні коштують сезонні баштанні, з яких країн привозять фрукти та як спека повпливала на ціну фруктів, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ринок, який розташований у центрі Львова, переповнений людьми, а на прилавках великий вибір фруктів та овочів. Найбільшу увагу привертають кавуни та дині.

Кавуни та дині на львівському ринку. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE продавчиня каже, попри те, що ціни на баштанні зросли, порівняно з минулим літом, попит є.

"Кавуни по 30 гривень за кілограм, диня — 80 гривень за кілограм. Кавуни та дині привозять із Закарпаття, а є і з Азербайджану. Щоправда, ціна на імпортну диню дорожча — 120 гривень за кілограм", — каже жінка.

Крім баштанних, на ринку у попиті малина, українська лохина та персики. Зі слів продавчині, останні привозять з міста Городок, що на Львівщині.

Сезонні фрукти на ринку Львова. Фото: Новини.LIVE

Вартість лохини, малини та персиків

"Кілограм лохини у мене коштує 100 гривень за кілограм, малина — 200 гривень за кілограм. І надзвичайно смачні персики з Львівщини — 100 гривень за кілограм", — додає продавчиня.

Ринок в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Як зазначає у коментарі Новини.LIVE ще один продавець ринку, аномальна спека підвищує попит на продукти, що охолоджують, серед яких кавуни та дині посідають одне з перших місць. Однак саме через спеку кількість сезонних фруктів менша, ніж торік, відповідно і ціна на них зросла.

Покупці на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Спека негативно вплинула на якість фруктів, вони можуть швидше псуватись. Але люди все одно купують, бо смачно", — каже продавець.

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