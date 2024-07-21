Арбузы, дыни, ягоды и овощи — какие цены летом на рынке Львова сегодня

Арбузы и дыни на рынках Львова — какие цены и есть ли спрос
Сегодня львовские рынки заполнены большим количеством сезонных фруктов, среди которых особое место занимают арбузы и дыни. В этом году ситуация на рынке дополнительно усугубляется аномальной жарой.
Сколько сегодня стоят сезонные бахчевые, из каких стран привозят фрукты и как жара повлияла на цену фруктов, читайте в материале Новини.LIVE.
Цены на арбузы и дыни во Львове
Рынок, расположенный в центре Львова, переполнен людьми, а на прилавках большой выбор фруктов и овощей. Наибольшее внимание привлекают арбузы и дыни.
В комментарии Новини.LIVE продавец говорит, несмотря на то что цены на бахчевые выросли, по сравнению с прошлым летом, спрос есть.
"Арбузы по 30 гривен за килограмм, дыня — 80 гривен за килограмм. Арбузы и дыни привозят из Закарпатья, а есть и из Азербайджана. Правда, цена на импортную дыню дороже — 120 гривен за килограмм", — говорит женщина.
Кроме бахчевых, на рынке в спросе малина, украинская голубика и персики. По словам продавщицы, последние привозят из города Городок, Львовской области.
Стоимость голубики, малины и персиков
"Килограмм голубики у меня стоит 100 гривен за килограмм, малина — 200 гривен за килограмм. И вкуснейшие персики из Львовской области — 100 гривен за килограмм", — добавляет продавщица.
Как отмечает в комментарии Новини.LIVE еще один продавец рынка, аномальная жара повышает спрос на охлаждающие продукты, среди которых арбузы и дыни занимают одно из первых мест. Однако именно из-за жары количество сезонных фруктов меньше, чем в прошлом году, соответственно и цена на них выросла.
"Жара негативно повлияла на качество фруктов, они могут быстрее портиться. Но люди покупают все равно, потому что вкусно", — говорит продавец.
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