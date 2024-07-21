Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Арбузы и дыни на рынках Львова — какие цены и есть ли спрос arrow

Арбузы и дыни на рынках Львова — какие цены и есть ли спрос

21 июля 2024 06:47
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Арбузы, дыни, ягоды и овощи — какие цены летом на рынке Львова сегодня
Рынок "Галицкий" во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня львовские рынки заполнены большим количеством сезонных фруктов, среди которых особое место занимают арбузы и дыни. В этом году ситуация на рынке дополнительно усугубляется аномальной жарой.

Сколько сегодня стоят сезонные бахчевые, из каких стран привозят фрукты и как жара повлияла на цену фруктов, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Цены на арбузы и дыни во Львове

Рынок, расположенный в центре Львова, переполнен людьми, а на прилавках большой выбор фруктов и овощей. Наибольшее внимание привлекают арбузы и дыни.

Сезон арбузов и дынь на рынках Львова открыт — какие цены и есть спрос - фото 1
Арбузы и дыни на львовском рынке. Фото: Новини.LIVE

В комментарии Новини.LIVE продавец говорит, несмотря на то что цены на бахчевые выросли, по сравнению с прошлым летом, спрос есть.

"Арбузы по 30 гривен за килограмм, дыня  — 80 гривен за килограмм. Арбузы и дыни привозят из Закарпатья, а есть и из Азербайджана. Правда, цена на импортную дыню дороже — 120 гривен за килограмм", — говорит женщина.

Кроме бахчевых, на рынке в спросе малина, украинская голубика и персики. По словам продавщицы, последние привозят из города Городок, Львовской области.

Сезон арбузов и дынь на рынках Львова открыт — какие цены и есть спрос - фото 2
Сезонные фрукты на рынке Львова. Новини.LIVE

Стоимость голубики, малины и персиков

"Килограмм голубики у меня стоит 100 гривен за килограмм, малина — 200 гривен за килограмм. И вкуснейшие персики из Львовской области — 100 гривен за килограмм", — добавляет продавщица.

Сезон арбузов и дынь на рынках Львова открыт — какие цены и есть спрос - фото 3
Рынок в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

Как отмечает в комментарии Новини.LIVE еще один продавец рынка, аномальная жара повышает спрос на охлаждающие продукты, среди которых арбузы и дыни занимают одно из первых мест. Однако именно из-за жары количество сезонных фруктов меньше, чем в прошлом году, соответственно и цена на них выросла.

Сезон арбузов и дынь на рынках Львова открыт — какие цены и есть спрос - фото 4
Покупатели на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Жара негативно повлияла на качество фруктов, они могут быстрее портиться. Но люди покупают все равно, потому что вкусно", — говорит продавец.

Напомним, мы раньше писали, когда и на сколько в Украине взлетят цены на популярные напитки.

Мы также писали, почему на украинском рынке растут цены на молоко.

украинцы Азербайджан Львов Украина фрукты рынок Львовская область овощи импорт цены деньги абрикос аномальная жара персики малина жара арбуз дыня голубика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ