Вкрав мільйони донатів — на Львівщині затримали керівника БФ

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

У Львівській області керівник благодійного фонду та його спільник заволоділи донатами для військових. Вони завдали збитків понад 2,1 млн грн і їм загрожує в'язниця.

Про це повідомили у Нацполіції 30 вересня.

Реклама

Читайте також:

Крадіжка донатів для військових на Львівщині

Правоохоронці розповіли, що влітку викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також автомобілів для ЗСУ.

Поліцейські з'ясували, що львів'янин упродовж 2023-2025 років переконував потерпілих перерахувати гроші на підконтрольні банківські карти. Однак він не виконував зобов'язання, які взяв на себе. Згодом вдалося встановити другого фігуранта, причетного до шахрайських дій. Спільником підозрюваного виявився мешканець Тернопільської області.

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

Зазначається, що зловмисник під час скоєння нових злочинів вже перебував під домашнім арештом за рішенням суду, фігуруючи у справі про шахрайство.

"У телефонних розмовах з потенційними жертвами, підшуканими його спільником, тернополянин видавав себе за керівника благодійних фондів Фінляндії та Польщі, а також логістичної французської компанії, та переконував задонатити кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили шістьох потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить понад 2,1 мільйона гривень.

До суду вже відправили обвинувальні акти щодо підозрюваних за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Керівнику благодійного фонду і його спільнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві жінка хотіла продати три автомобілі, які були ввезені з-за кордону для військових. За це вона планувала отримати 14 тисяч доларів.

Також ми писали, що посадовці Міноборони завдали збитків на 2 млрд. Їм загрожує позбавлення волі на вісім років.