Украл миллионы донатов — на Львовщине задержали руководителя БФ

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Во Львовской области руководитель благотворительного фонда и его сообщник завладели донатами для военных. Они нанесли ущерб более 2,1 млн грн и им грозит тюрьма.

Об этом сообщили в Нацполиции 30 сентября.

Кража донатов для военных на Львовщине

Правоохранители рассказали, что летом разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов на завладении частью средств, которые он собирал на приобретение и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также автомобилей для ВСУ.

Полицейские выяснили, что львовянин в течение 2023-2025 годов убеждал потерпевших перечислить деньги на подконтрольные банковские карты. Однако он не выполнял обязательства, которые взял на себя. Впоследствии удалось установить второго фигуранта, причастного к мошенническим действиям. Сообщником подозреваемого оказался житель Тернопольской области.

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Отмечается, что злоумышленник во время совершения новых преступлений уже находился под домашним арестом по решению суда, фигурируя в деле о мошенничестве.

"В телефонных разговорах с потенциальными жертвами, подысканными его сообщником, тернополянин выдавал себя за руководителя благотворительных фондов Финляндии и Польши, а также логистической французской компании, и убеждал задонатить средства на подконтрольные злоумышленникам счета", — говорится в сообщении.

Полицейские установили шестерых пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ и волонтер. Общая сумма нанесенного материального ущерба составляет более 2,1 миллиона гривен.

В суд уже отправили обвинительные акты в отношении подозреваемых по ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Руководителю благотворительного фонда и его сообщнику грозит до восьми лет лишения свободы.

