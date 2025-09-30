Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Руководитель БФ на Львовщине украл более 2 млн донатов для ВСУ

Руководитель БФ на Львовщине украл более 2 млн донатов для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:00
Украл миллионы донатов — на Львовщине задержали руководителя БФ
Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Во Львовской области руководитель благотворительного фонда и его сообщник завладели донатами для военных. Они нанесли ущерб более 2,1 млн грн и им грозит тюрьма.

Об этом сообщили в Нацполиции 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Кража донатов для военных на Львовщине

Правоохранители рассказали, что летом разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов на завладении частью средств, которые он собирал на приобретение и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также автомобилей для ВСУ.

Полицейские выяснили, что львовянин в течение 2023-2025 годов убеждал потерпевших перечислить деньги на подконтрольные банковские карты. Однако он не выполнял обязательства, которые взял на себя. Впоследствии удалось установить второго фигуранта, причастного к мошенническим действиям. Сообщником подозреваемого оказался житель Тернопольской области.

null
Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Отмечается, что злоумышленник во время совершения новых преступлений уже находился под домашним арестом по решению суда, фигурируя в деле о мошенничестве.

"В телефонных разговорах с потенциальными жертвами, подысканными его сообщником, тернополянин выдавал себя за руководителя благотворительных фондов Финляндии и Польши, а также логистической французской компании, и убеждал задонатить средства на подконтрольные злоумышленникам счета", — говорится в сообщении.

Полицейские установили шестерых пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ и волонтер. Общая сумма нанесенного материального ущерба составляет более 2,1 миллиона гривен.

В суд уже отправили обвинительные акты в отношении подозреваемых по ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Руководителю благотворительного фонда и его сообщнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве женщина хотела продать три автомобиля, которые были ввезены из-за границы для военных. За это она планировала получить 14 тысяч долларов.

Также мы писали, что чиновники Минобороны нанесли ущерб на 2 млрд. Им грозит лишение свободы на восемь лет.

кража деньги Львовская область благотворительность военные донат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации