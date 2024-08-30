Регулярно виписував собі премії — суд покарав керівника медзакладу на Івано-Франуівщині

Керівник медзакладу регулярно виписував собі премії — як його покарав суд
У Івано-Франківській області керівник медичного закладу сам собі виписував премії. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Zaxid.net.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що мова йде про директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Ланчинської селищної ради Івана Данилюка.
Чоловіка звинуватили у тому, що він п’ять разів самостійно призначив собі премій на понад 13 тисяч гривень.
На судовому засіданні Данилюк не визнав своєї провини, стверджуючи, що суми премій були встановлені комісією медичного закладу, а не ним особисто.
Він також зазначив, що має численні грамоти та подяки і звернувся з проханням до суду звільнити його від адміністративної відповідальності.
Рішення суду
Після розгляду всіх матеріалів справи, суд визнав Данилюка винним та призначив йому штраф у розмірі 3400 гривень.
Крім того, чоловіка зобов'язали сплатити 605 гривень судового збору.
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