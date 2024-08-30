Регулярно виписував собі премії — суд покарав керівника медзакладу на Івано-Франуівщині

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Івано-Франківській області керівник медичного закладу сам собі виписував премії. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Zaxid.net.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що мова йде про директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Ланчинської селищної ради Івана Данилюка.

Чоловіка звинуватили у тому, що він п’ять разів самостійно призначив собі премій на понад 13 тисяч гривень.

На судовому засіданні Данилюк не визнав своєї провини, стверджуючи, що суми премій були встановлені комісією медичного закладу, а не ним особисто.

Він також зазначив, що має численні грамоти та подяки і звернувся з проханням до суду звільнити його від адміністративної відповідальності.

Рішення суду

Після розгляду всіх матеріалів справи, суд визнав Данилюка винним та призначив йому штраф у розмірі 3400 гривень.

Крім того, чоловіка зобов'язали сплатити 605 гривень судового збору.