Регулярно выписывал себе премии — суд наказал руководителя медучреждения

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области руководитель медицинского учреждения сам себе выписывал премии. Суд признал мужчину виновным в нарушении законодательства по предотвращению конфликта интересов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Zaxid.net.

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Детали дела

В материалах суда указано, что речь идет о директоре Центра первичной медико-санитарной помощи Ланчинского поссовета Ивана Данилюка.

Мужчину обвинили в том, что он пять раз самостоятельно назначил себе премий более чем на 13 тысяч гривен.

На судебном заседании Данилюк не признал свою вину, утверждая, что суммы премий были установлены комиссией медицинского учреждения, а не им лично.

Он также отметил, что имеет многочисленные грамоты и благодарности, и обратился с просьбой к суду освободить его от административной ответственности.

Решение суда

После рассмотрения всех материалов дела суд признал Данилюка виновным и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.

Кроме того, мужчину обязали уплатить 605 гривен судебного сбора.