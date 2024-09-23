Брав хабарі за ведення бізнесу у виправних колоніях — у Львові затримали посадовця Мін'юсту

Працівники СБУ. Фото: СБУ

У Львові правоохоронці затримали посадовця Мін'юсту, який вимагав хабарі від підприємців за можливість ведення бізнесу у виправних установах. Корупційну схему викрили під час отримання чергового хабаря.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 23 вересня.

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Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту — було затримано керівника.

За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від підприємців в обмін на можливість безперешкодно вести господарську діяльність у виправних установах західного регіону України. Встановлено, що він організував корупційну схему разом із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї з виправних колоній.

Повідомляється, що посадовець навмисне затягував підписання офіційних договорів на виконання робіт, а оплату отримував готівкою від бізнесменів.

"Як свідчать матеріали провадження, він фактично "обклав даниною" кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність чиновника та затримали його під час отримання чергового хабаря у розмірі понад 2 тисячі євро.

Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в пенітенціарній установі.

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