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Хабарі за бізнес у колонії — СБУ повідомила деталі корупційної схеми посадовця Мін'юсту

23 вересня 2024 14:15
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Брав хабарі за ведення бізнесу у виправних колоніях — у Львові затримали посадовця Мін'юсту
Працівники СБУ. Фото: СБУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові правоохоронці затримали посадовця Мін'юсту, який вимагав хабарі від підприємців за можливість ведення бізнесу у виправних установах. Корупційну схему викрили під час отримання чергового хабаря.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 23 вересня.

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Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту — було затримано керівника.

За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від підприємців в обмін на можливість безперешкодно вести господарську діяльність у виправних установах західного регіону України. Встановлено, що він організував корупційну схему разом із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї з виправних колоній.

Повідомляється, що посадовець навмисне затягував підписання офіційних договорів на виконання робіт, а оплату отримував готівкою від бізнесменів.

"Як свідчать матеріали провадження, він фактично "обклав даниною" кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність чиновника та затримали його під час отримання чергового хабаря у розмірі понад 2 тисячі євро. 

Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в пенітенціарній установі.

Нагадаємо, у бардачку автомобіля українця, який їхав до Молдови, виявили три ящики з набоями. Їхню наявність чоловік пояснив власною забудькуватістю.

Раніше ми писали про те, що виходець з Криму організував збройну групу в Одесі. На замовлення російських кураторів вона мала захопити контроль над містом у разі наближення військ РФ. 

хабар Львів в'язниця Мін'юст Львівська область

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