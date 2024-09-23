Брал взятки за ведение бизнеса в исправительных колониях - во Львове задержали чиновника Минюста

Взятки за бизнес в колонии — СБУ сообщила детали коррупционной схемы чиновника Минюста
Во Львове правоохранители задержали чиновника Минюста, который требовал взятки от предпринимателей за возможность ведения бизнеса в исправительных учреждениях. Коррупционную схему разоблачили во время получения очередной взятки.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 23 сентября.
Во Львове задержан руководитель межрегионального управления Минюста
Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста — был задержан руководитель.
По данным следствия, чиновник требовал взятки от предпринимателей в обмен на возможность беспрепятственно вести хозяйственную деятельность в исправительных учреждениях западного региона Украины. Установлено, что он организовал коррупционную схему вместе с компанией, которая занималась обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.
Сообщается, что чиновник умышленно затягивал подписание официальных договоров на выполнение работ, а оплату получал наличными от бизнесменов.
"Как свидетельствуют материалы производства, он фактически "обложил данью" каждый кубометр древесины, которую частные подрядчики обрабатывали на территории этой колонии", — говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность чиновника и задержали его во время получения очередной взятки в размере более 2 тысяч евро.
Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции в пенитенциарном учреждении.
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