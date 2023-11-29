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Хай помирають — це їх проблеми — опитування львів'ян щодо блокади кордону

29 листопада 2023 22:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Що думають львів'яни про блокаду польського кордону — опитування
Скриншот з відео Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги. 

Більшість опитаних вважають, що блокування кордону може погіршити відносини. І проблему з блокуванням кордону для перевізників мають вирішувати на рівні уряду.

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"Нормальні у нас стосунки з поляками"

Опитавання на вулицях Львова. Фото: Новини.LIVE
Опитування на вулицях Львова. Фото: Новини.LIVE

 — В принципі нормальні у нас відносини з поляками. А щодо блокування, то це все залежить, як скаже наша держава.

Опитування львівян
Опитування львів'ян. Фото: Новини.LIVE

"Хай помирають — це їх проблеми"

 — Чесно кажучи навіть не хочу в цьому розбиратися. Серйозно, я зараз проти новин і навіть думати про це не хочу. А, те що люди помирають на кордоні — хай помирають, це їх проблеми, не мої.

Опитування місятн у Львові
Опитування містян у Львові. Фото: Новини.LIVE

 "Це має вирішуватись на рівні урядів"

— Я думаю, що це має вирішуватися на рівні урядів, бо це геть не нормальна ситуація, неадекватна. Тому що не можуть водії водіям заваджати працювати. На рівні урядів треба терміново домовлятися, якщо вже є такі факти смертей, то це геть ганебна ситуація. З боку Польщі так точно.

Львівяни про блокаду кордону.
Львів'яни про блокаду кордону. Фото: Новини.LIVE

 "Цей конфлікт буде вичерпано"

— Насправді не знаю, як це повпливає на нас, але я вважаю, що це не є найкращою ситуацією. Проте, якщо більш вдаватися в цю ситуацію, ми можемо почути, що це не всі громадяни Польщі так вважають, а це суто якась сфера людей. Тому я вважаю, що цей конфлікт буде вичерпаний і в якомусь кращому значенні для нас.

Опитування львівян
Опитування львів'ян. Фото: Новини.LIVE

 "Нам важливі стосунки з Польщею"

— Я думаю, що це треба вирішити якось на вищому політичному рівні, аби воно ніяк не вплинуло на наші стосунки. Тому що нам важливі близькі стосунки з Польщею.

Думки львівян щодо блокади на кордоні.
Думки львів'ян щодо блокади на кордоні. Фото: Новини.LIVE

"Стосунки з Польщею погіршаться"

 — Я думаю, що погіршаться стосунки з Польщею. Ну а як може в такій ситуації, коли ніби й братська країна, але не йде на контакт, на якісь переговори, на підтримку. Принаймні, вони мають зрозуміти, що в нас війна і нам потрібні якісь лояльніші правила перетину кордону.

Також, ми раніше писали, що Українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика.

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