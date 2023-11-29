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Пусть умирают — это их проблемы — опрос львовян по поводу блокады границы

29 ноября 2023 22:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Что думают львовяне о блокаде польской границы — опрос
Скриншот с видео Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Польские протестующие с понедельника начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика — Шегини", которая продлится до 3 января. При этом митингующие не исключают полной блокады границы даже на пропуск гуманитарной помощи.

Журналисты Новини.LIVE спросили львовян, как они оценивают сейчас украинско-польские отношения.

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Большинство опрошенных считают, что блокировка границы может ухудшить отношения. И проблему с блокировкой границы для перевозчиков должны решать на уровне правительства.

"Нормальные у нас отношения с поляками"

Опрос на улицах Львова. Фото: Новости.
Опрос на улицах Львова. Фото: Новини.LIVE

— В принципе, нормальные у нас отношения с поляками. А что касается блокировки, то это все зависит, как скажет наше государство.

Опрос львовян
Опрос львовян. Фото: Новини.LIVE

"Пусть умирают — это их проблемы"

— Честно говоря, даже не хочу в этом разбираться. Серьезно я сейчас против новостей и даже думать об этом не хочу. А то, что люди умирают на границе — пусть умирают, это их проблемы, не мои.

Опрос месяцев во Львове
Опрос горожан во Львове. Фото: Ноини.LIVE

"Это должно решаться на уровне правительств"

— Я думаю, что это должно решаться на уровне правительств, потому что это не нормальная ситуация, неадекватная. Потому что не могут водители водителям помешать работать. На уровне правительств нужно срочно договариваться, если уж есть такие факты смертей, то это позорная ситуация. Со стороны Польши так точно.

Львовяне о блокаде границы.
Львовяне о блокаде границы. Фото: Новини.LIVE

"Этот конфликт будет исчерпан"

— На самом деле не знаю, как это повлияет на нас, но я считаю, что это не лучшая ситуация. Однако, если больше вдаваться в эту ситуацию, мы можем услышать, что это не все граждане Польши так считают, а это какая-то сфера людей. Поэтому я считаю, что этот конфликт будет исчерпан и в каком-нибудь лучшем значении для нас.

Опрос львовян
Опрос львовян. Фото: Новини.LIVE

"Нам важны отношения с Польшей"

— Я думаю, что это надо решить на высшем политическом уровне, чтобы оно никак не повлияло на наши отношения. Потому что нам важны близкие отношения с Польшей.

Мнения львовян по поводу блокады на границе.
Мнения львовян по поводу блокады на границе. Фото: Новини.LIVE

"Отношения с Польшей ухудшатся"

— Я думаю, что ухудшатся отношения с Польшей. Ну а как может в такой ситуации, когда вроде бы и братская страна, но не идет на контакт, на какие-то переговоры, в поддержку. По крайней мере, они должны понять, что у нас война и нам нужны лояльные правила пересечения границы.

Также, мы ранее писали, что Украинские перевозчики в ответ на забастовку польских дальнобойщиков устроили забастовку в двух городах Польши, вызвав гигантские пробки. Забастовки проходили в Перемышле и приграничном поселке Медика.

 

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