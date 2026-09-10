Черги на пункті Шегині: хасиди масово їдуть в Україну на Рош га-Шана

Черга з паломників на митний контроль. Фото: соцмережі

На кордоні у Львівській області у четвер, 10 вересня, фіксують значне скупчення транспорту через масовий заїзд хасидів на святкування Рош га-Шана. У чергах на пункті "Шегині" люди простоюють годинами. Піковий період їхнього прибуття припав на останні дні, зазначають у ДПСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На КПП "Шегині" масові черги через скупчення паломників

Рух транспорту на західному кордоні України суттєво ускладнився через наплив вірян, які прямують на святкування юдейського Нового року. За повідомленнями медіа, контрольно-пропускні пункти у Львівській області виявилися перевантаженими.

Найбільші затримки фіксують на переході "Шегині", де пасажирам доводиться очікувати на оформлення та перетин кордону впродовж кількох годин.

Чому хасиди їдуть в Умань та як довго вони святкуватимуть Рош га-Шана

Офіційні урочистості Рош га-Шана стартують 11 вересня та триватимуть до вечора 13 вересня.

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Кінцевою точкою паломництва є місто Умань на Черкащині, куди хасиди з усього світу традиційно з'їжджаються щоосені. Саме там похований засновник брацлавського хасидизму цадик Нахман, який помер у 1810 році.

Згідно з віруваннями його послідовників, праведник заповідав зустрічати Новий рік біля його усипальниці. Брацлавські хасиди переконані, що спільна молитва на могилі рабина саме під час Рош га-Шана приносить їм велике благословення, духовне очищення та визначає щасливу долю на весь наступний рік.

За інформацією Державної прикордонної служби України, станом на зараз до країни вже в'їхали понад 17 тисяч прочан. Речник відомства Андрій Демченко під час виступу в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що найбільш активний етап прибуття організованих груп паломників припав саме на останні кілька діб.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року до Умані на святкування Рош га-Шана очікують прибуття близько 40 тисяч паломників-хасидів. Для міста це важливе джерело фінансових надходжень. Якщо у 2025 році туристичний збір від паломництва поповнив місцевий бюджет приблизно на 20 млн грн, то цьогорічний приїзд гостей також забезпечить значний грошовий потік, стимулюючи сферу оренди житла, громадського харчування, транспорту та роздрібної торгівлі.