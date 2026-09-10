Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Хасиды перегрузили контрольно-пропускной пункт "Шегини" на границе

Хасиды перегрузили контрольно-пропускной пункт "Шегини" на границе

Ua ru
10 сентября 2026 12:55
Очереди на пограничном пункте Шегини: хасиды массово едут в Украину на Рош га-Шана
Очередь паломников на таможенный контроль. Фото: социальные сети

На границе во Львовской области в четверг, 10 сентября, отмечается значительное скопление транспорта из-за массового приезда хасидов на празднование Рош га-Шана. В очередях на пункте "Шегини" люди простаивают часами. Пик их прибытия пришелся на последние дни, отмечают в ГПСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

На КПП "Шегини" образовались массовые очереди из-за скопления паломников

Движение транспорта на западной границе Украины существенно затруднилось из-за наплыва верующих, направляющихся на празднование иудейского Нового года. По сообщениям СМИ, контрольно-пропускные пункты во Львовской области оказались перегруженными.

Наибольшие задержки фиксируются на переходе "Шегини", где пассажирам приходится ждать оформления и пересечения границы в течение нескольких часов.

Почему хасиды едут в Умань и как долго они будут праздновать Рош га-Шана

Официальные торжества Рош га-Шана начнутся 11 сентября и продлятся до вечера 13 сентября.

Читайте также:

Конечной точкой паломничества является город Умань в Черкасской области, куда хасиды со всего мира традиционно съезжаются каждую осень. Именно там похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, скончавшийся в 1810 году.

Согласно верованиям его последователей, праведник завещал встречать Новый год у его усыпальницы. Брацлавские хасиды убеждены, что совместная молитва у могилы раввина именно во время Рош га-Шана приносит им великое благословение, духовное очищение и определяет счастливую судьбу на весь следующий год.

По информации Государственной пограничной службы Украины, на данный момент в страну уже въехали более 17 тысяч паломников. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко во время выступления в эфире "Ранок.LIVE" отметил, что наиболее активный этап прибытия организованных групп паломников пришелся именно на последние несколько суток.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Умань на празднование Рош ха-Шана ожидают прибытия около 40 тысяч паломников-хасидов. Для города это важный источник финансовых поступлений. Если в 2025 году туристический сбор от паломничества пополнил местный бюджет примерно на 20 млн грн, то приезд гостей в этом году также обеспечит значительный денежный поток, стимулируя сферу аренды жилья, общественного питания, транспорта и розничной торговли.

граница Львовская область Рош ха-Шана хасиды очереди на границе
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации