Очереди на пограничном пункте Шегини: хасиды массово едут в Украину на Рош га-Шана

Очередь паломников на таможенный контроль. Фото: социальные сети

На границе во Львовской области в четверг, 10 сентября, отмечается значительное скопление транспорта из-за массового приезда хасидов на празднование Рош га-Шана. В очередях на пункте "Шегини" люди простаивают часами. Пик их прибытия пришелся на последние дни, отмечают в ГПСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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На КПП "Шегини" образовались массовые очереди из-за скопления паломников

Движение транспорта на западной границе Украины существенно затруднилось из-за наплыва верующих, направляющихся на празднование иудейского Нового года. По сообщениям СМИ, контрольно-пропускные пункты во Львовской области оказались перегруженными.

Наибольшие задержки фиксируются на переходе "Шегини", где пассажирам приходится ждать оформления и пересечения границы в течение нескольких часов.

Почему хасиды едут в Умань и как долго они будут праздновать Рош га-Шана

Официальные торжества Рош га-Шана начнутся 11 сентября и продлятся до вечера 13 сентября.

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Конечной точкой паломничества является город Умань в Черкасской области, куда хасиды со всего мира традиционно съезжаются каждую осень. Именно там похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, скончавшийся в 1810 году.

Согласно верованиям его последователей, праведник завещал встречать Новый год у его усыпальницы. Брацлавские хасиды убеждены, что совместная молитва у могилы раввина именно во время Рош га-Шана приносит им великое благословение, духовное очищение и определяет счастливую судьбу на весь следующий год.

По информации Государственной пограничной службы Украины, на данный момент в страну уже въехали более 17 тысяч паломников. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко во время выступления в эфире "Ранок.LIVE" отметил, что наиболее активный этап прибытия организованных групп паломников пришелся именно на последние несколько суток.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Умань на празднование Рош ха-Шана ожидают прибытия около 40 тысяч паломников-хасидов. Для города это важный источник финансовых поступлений. Если в 2025 году туристический сбор от паломничества пополнил местный бюджет примерно на 20 млн грн, то приезд гостей в этом году также обеспечит значительный денежный поток, стимулируя сферу аренды жилья, общественного питания, транспорта и розничной торговли.