Хлопчик зі Львова, який вцілів після ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою

Папа Франциск та Роман Олексів. Фото: osservatoreromano

Вчора, 6 грудня, 8-річний львів'янин Роман Олексів зустрівся з Папою Римським та міністеркою Італії Марією Терезою Беллуччі. У липні 2022 року він отримав 45% опіків тіла внаслідок ракетного обстрілу Вінниці.

Відповідні світлини та відео опублікували на сторінці хлопчика у Facebook.

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Зустріч хлопчика і Папи

Вчора у мережі з'явилися фото 8-річного Романа Олексіва та Папи Римського. Окрім того, хлопчик зустрівся ще й міністеркою Італії Марією Терезою Беллуччі.

Папа Франциск та Роман Олексів. Фото: Роман Олексів/Facebook

Марія Тереза Беллуччі та Роман Олексів. Фото: Роман Олексів/Facebook

Марія Тереза Беллуччі та Роман Олексів. Фото: Роман Олексів/Facebook 1 / 3

"Це була незабутня і благословенна зустріч", — йдеться на сторінці хлопчика.

Що відомо про ракетний обстріл Вінниці

Ще 14 липня 2022 року армія РФ завдала ракетного удару по житлових будинках у Вінниці. Рятувальники розбирали завали понад два дні. Внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних і приватних житлових будинків, 40 авто та два трамваї.

Внаслідок обстрілу загинули 26 людей, серед них троє дітей. Ще 202 людини отримали поранення різного ступеню важкості. Серед них був і Роман Олеськів, який отримав 45% опіків тіла, ще 35% — зазнало внутрішніх опіків. Місцями опіки дістали до кісток. У дитини обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми був закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряда у черепі.

Хлопчик Роман Олексів після обстрілів. Фото: Вінницька ОВА

Одразу після обстрілу його госпіталізували до обласної Вінницької лікарні, через декілька днів транспортували до Львова, а вже 21 липня стало відомо, що дитина лікуватиметься у Німеччині.

Внаслідок цієї страшної трагедії загинула і мама хлопчика.

Нагадаємо, внаслідок удару по Вінниці у липні 2022 року також загинула 4-річна дівчинка Ліза Дмитрієва.