Мальчик из Львова, уцелевший после ракетного удара по Виннице, встретился с Папой

Папа Франциск и Роман Олексив. Фото: osservatoreromano

Вчера, 6 декабря, 8-летний львовянин Роман Олексив встретился с Папой Римским и министром Италии Марией Терезой Беллуччи. В июле 2022 года он получил 45% ожогов тела в результате ракетных обстрелов Винницы.

Соответствующие фотографии были опубликованы на странице мальчика в Facebook.

Читайте также:

Встреча мальчика и Папы

Вчера в сети появились фото 8-летнего Романа Олексива и Папы Римского. Кроме того, мальчик встретился еще и министром Италии Марией Терезой Беллуччи.

Папа Франциск и Роман Олексив. Фото: Роман Алексей/Facebook

Мария Тереза Беллуччи и Роман Олексив Фото: Роман Алексей/Facebook

Мария Тереза Беллуччи и Роман Олексив. Фото: Роман Алексей/Facebook 1/3 _ 3

"Это была незабываемая и благословенная встреча", — говорится на странице мальчика.

Что известно о ракетных обстрелах Винницы

Еще 14 июля 2022 года армия РФ нанесла ракетный удар по жилым домам в Виннице. Спасатели разбирали завалы более двух дней. В результате атаки были повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 авто и два трамвая.

В результате обстрела погибли 26 человек, среди них трое детей. Еще 202 человека получили ранения разной степени тяжести. Среди них был и Роман Олексив, получивший 45% ожогов тела, еще 35% подверглись внутренним ожогам. Местами ожоги дошли до костей. У ребенка обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. К тому же у Ромы был закрытый перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе.

Мальчик Роман Олексив после обстрелов. Фото: Винницкая ОВА

Сразу после обстрела его госпитализировали в областную Винницкую больницу, через несколько дней транспортировали во Львов, а уже 21 июля стало известно, что ребенок будет лечиться в Германии.

В результате этой страшной трагедии погибла и мама мальчика.

Напомним, в результате удара по Виннице в июле 2022 года также погибла 4-летняя девочка Лиза Дмитриева.