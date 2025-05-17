Погода у Львові та області 18 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 18 травня, буде вітряною та дощовою. Вночі очікуються низькі температури.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 18 травня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області очікується вітер південно-західного напрямку, з поривами 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°С.

У Львові буде дещо тепліше: нічна температура становитиме +3…+5°С, а вдень очікується +11…+13°С. Попри окремі прояснення, дощ очікується впродовж дня.

Повідомлення ЛРЦГ у Facebook

Раніше ми писали, що 18 травня дощитиме майже по всій території країни, окрім одного регіона.

Також ми повідомляли, що ціни на овочі та фрукти через неврожай внаслідок заморозків зростуть на близько 30%.