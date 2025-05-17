Погода во Львове и области 18 мая - точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 18 мая, будет ветреной и дождливой. Ночью ожидаются низкие температуры.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 18 мая

По прогнозам синоптиков, во Львовской области ожидается ветер юго-западного направления, с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7°С, днем столбики термометров поднимутся до +9...+14°С.

Во Львове будет несколько теплее: ночная температура составит +3...+5°С, а днем ожидается +11...+13°С. Несмотря на отдельные прояснения, дождь ожидается в течение дня.

Сообщение ЛРЦГ в Facebook

Ранее мы писали, что 18 мая будет дождливо почти по всей территории страны, кроме одного региона.

Также мы сообщали, что цены на овощи и фрукты из-за неурожая в результате заморозков вырастут на около 30%.