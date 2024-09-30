Підробляли долари — у Львові поліція затримала фальшивомонетників

Хотіли випустити 100 тис. фейкових купюр — у Львові затримали фальшивомонетників
Правоохоронці викрили організовану групу, що займалася збутом фальшивих доларових банкнот через обмінні пункти та використовувала їх для придбання техніки. Згідно з інформацією поліції, злочинці діяли на Львівщині, розповсюджуючи підроблені купюри номіналом 100 доларів, випущені у 2006 році.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 30 вересня.
Збували підроблені долари
Поліцейські затримали організаторів та п’ятьох членів угруповання. Зловмисники отримували 20% від реалізованих фальшивок як винагороду. Під час обшуків вилучили понад 23 000 доларів, з яких 17 000 виявилися підробленими.
Організаторами банди стали двоє місцевих жителів, віком 24 та 29 років. Лідером був молодший, він керував діяльністю групи: зберігав фальшиві гроші, визначав місця збуту, навчав учасників та розподіляв прибуток. Старший відповідав за перевірку можливостей збуту через обмінні пункти, звітував перед лідером та передавав йому гроші.
Інші п’ятеро учасників займалися пошуком збувальників, працювали водіями та здійснювали безпосередній збут фальшивих купюр. Підробки збували в різних містах регіону через обмінники малими партіями по 1 000–3 500 доларів, а також використовували їх для купівлі техніки та ґаджетів.
За даними оперативників, зловмисники планували ввести в обіг близько 100 000 фальшивих доларів. Щоб запобігти цьому, поліція провела операцію із затримання учасників групи.
Операція була успішно проведена спільними зусиллями оперативників управління стратегічних розслідувань у Львівській області та бійців батальйону поліції особливого призначення. Під час обшуків правоохоронці вилучили 221 000 гривень, 23 000 доларів (17 000 з яких підроблені), 9 преміальних автомобілів та чорнові записи.
Детективи ТУ БЕБ спільно з Львівською обласною прокуратурою висунули підозри затриманим за зберігання та збут підроблених грошей. Шістьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 242 240 до 4 мільйонів гривень. Ще одного відправили під нічний домашній арешт.
Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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