Підробляли долари — у Львові поліція затримала фальшивомонетників

Затриманий. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили організовану групу, що займалася збутом фальшивих доларових банкнот через обмінні пункти та використовувала їх для придбання техніки. Згідно з інформацією поліції, злочинці діяли на Львівщині, розповсюджуючи підроблені купюри номіналом 100 доларів, випущені у 2006 році.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 30 вересня.

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Збували підроблені долари

Поліцейські затримали організаторів та п’ятьох членів угруповання. Зловмисники отримували 20% від реалізованих фальшивок як винагороду. Під час обшуків вилучили понад 23 000 доларів, з яких 17 000 виявилися підробленими.

Організаторами банди стали двоє місцевих жителів, віком 24 та 29 років. Лідером був молодший, він керував діяльністю групи: зберігав фальшиві гроші, визначав місця збуту, навчав учасників та розподіляв прибуток. Старший відповідав за перевірку можливостей збуту через обмінні пункти, звітував перед лідером та передавав йому гроші.

Затриманий. Фото: Нацполіція

Інші п’ятеро учасників займалися пошуком збувальників, працювали водіями та здійснювали безпосередній збут фальшивих купюр. Підробки збували в різних містах регіону через обмінники малими партіями по 1 000–3 500 доларів, а також використовували їх для купівлі техніки та ґаджетів.

За даними оперативників, зловмисники планували ввести в обіг близько 100 000 фальшивих доларів. Щоб запобігти цьому, поліція провела операцію із затримання учасників групи.

Операція була успішно проведена спільними зусиллями оперативників управління стратегічних розслідувань у Львівській області та бійців батальйону поліції особливого призначення. Під час обшуків правоохоронці вилучили 221 000 гривень, 23 000 доларів (17 000 з яких підроблені), 9 преміальних автомобілів та чорнові записи.

Вилучені долари. Фото: Нацполіція

Вилучені купюри. Фото: Нацполіція

Детективи ТУ БЕБ спільно з Львівською обласною прокуратурою висунули підозри затриманим за зберігання та збут підроблених грошей. Шістьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 242 240 до 4 мільйонів гривень. Ще одного відправили під нічний домашній арешт.

Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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