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Хотели выпустить 100 тыс. фейковых купюр — в Львове задержали фальшивомонетчиков

30 сентября 2024 16:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Подрабатывали доллары — во Львове полиция задержала фальшивомонетчиков
Задержаный. Фото: Нацполиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая занималась сбытом фальшивых долларовых банкнот через обменные пункты и использовала их для приобретения техники. Согласно информации полиции, преступники действовали во Львовской области, распространяя поддельные купюры номиналом 100 долларов, выпущенные в 2006 году.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 30 сентября.

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Сбывали поддельные доллары

Полицейские задержали организаторов и пятерых членов группировки. Злоумышленники получали 20% от реализуемых фальшивок в качестве вознаграждения. В ходе обысков изъяли более 23 000 долларов, из которых 17 000 оказались поддельными.

Организаторами банды стали двое местных жителей в возрасте 24 и 29 лет. Лидером был младший, руководил деятельностью группы: хранил фальшивые деньги, определял места сбыта, учил участников и распределял прибыль. Старший отвечал за проверку возможностей сбыта через обменные пункты, отчитывался перед лидером и передавал ему деньги.

Задержан участник группировки фальшивомонетчиков
Задержаный. Фото: Нацполиция

Остальные пятеро участников занимались поиском сбытчиков, работали водителями и осуществляли непосредственный сбыт фальшивых купюр. Подделки сбывали в разных городах региона через обменники малыми партиями по 1000–3500 долларов, а также использовали их для покупки техники и гаджетов.

По данным оперативников, злоумышленники планировали ввести в обращение около 100 тысяч фальшивых долларов. Чтобы предотвратить это, полиция провела операцию по задержанию участников группы.

Операция успешно проведена совместными усилиями оперативников управления стратегических расследований во Львовской области и бойцов батальона полиции особого назначения. В ходе обысков правоохранители изъяли 221 000 гривен, 23 000 долларов (17 000 из которых поддельные), 9 премиальных автомобилей и черновые записи.

Полиция изъяла поддельные доллары во Львове 30 сентября 2024 года
Изъятые доллары. Фото: Нацполиция
Полиция изъяла поддельные купюры и во Львове 30 сентября 2024 года
Изъятые доллары. Фото: Нацполиция

Детективы ТУ БЭБ совместно с Львовской областной прокуратурой выдвинули подозрения задержанным за хранение и сбыт поддельных денег. Шестерым задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 242 240 до 4 миллионов гривен. Еще один был отправлен под ночной домашний арест.

Преступникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве 32-летний мужчина на глазах у своего сына изнасиловал 8-летнюю падчерицу. Он проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что военный, который три месяца не был на службе, проведет в тюрьме пять лет.

Львов полиция Украина доллар Львовская область подделки

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