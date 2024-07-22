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Хотіли вивезти в Польщу — на Львівській митниці виявили антикварні коштовні речі

22 липня 2024 15:00
Валерія Барановська - редактор
На Львівській митниці виявили антикварні речі, які намагалися вивезти до Польщі
Перевірка автомобілів на кордоні. Фото: zahidnuy.kordon, Facebook
Валерія Барановська - редактор

Митники дедалі знаходять заборонені для ввезення або вивезення до/з України об'єкти у громадян. Наприклад, у річній поклажі українки, яка їхала автобусом до Польщі, було виявлено дві Біблії, які, ймовірно, мають антикварну цінність. Крім того, у мікроавтобусі, що прямував до Польщі, знайшли колекцію з 30 старовинних монет.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці у Facebook у неділю, 21 липня.

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Які заборонені речі митники знаходять під час перевірок на пунктах пропуску

У неділю, 21 липня, близько 12:00 під час митного огляду рейсового автобуса "Херсон - Плзень" у річній поклажі 48-річної українки було виявлено дві Біблії, які, ймовірно, мають антикварну, історичну та культурну цінність. За даними Львівської митниці, примірники було скеровано на експертизу, яка має визначити їхню вартість та цінність.

Речі, які виявили на Львівській митниці
Старовинна Біблія, яку виявили в українки. Фото: Львівська митниця

Повідомляється, що за день до того 20 липня на пункті пропуску "Краковець - Корчова" в мікроавтобусі "Renault Master", який також направлявся до Польщі, працівники митниці виявили колекцію з 30 монет. Деякі з них датовані 1812, 1829 та 1836 років. Їхню цінність також має встановити експертиза.  

Антикварні монети
Антикварні монети, які хотіли перевезти до Польщі. Фото: Львівська митниця

"За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч.3 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ", — йдеться в повідомленні.

Подібний випадок щодо незадекларованих товарів стався і на пункті пропуску "Шегині-Медика", де при огляді транспорту "Mercedes Sprinter", який повертався з Польщі, було виявлено дві каблучки Cartier, браслет і ланцюжок Tiffany&Co. 

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Незадекларовані прикраси, які виявили під час огляду транспорту на митниці. Фото: Львівська митниця

"Звісно, ці товари не належать до історичних цінностей, однак їх ринкова вартість становить не менше 300 тис. гривень. За цим фактом складно протокол про порушення митних правил, згідно ч.2 ст. 471 МКУ", — йдеться у повідомленні. 

Згідно із законом України про вивезення і ввезення культурних цінностей затверджено певний перелік об'єктів, які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон України.

Вивезенню з України не підлягають:

  • культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
  • культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
  • культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виявили серед речей іноземця рідкісний фотоапарат. Чоловік планував подарувати пристрій 1930-х років, однак знахідку вилучили для дослідження.

Раніше ми писали, що на Закарпатті митник не помітив бус із технікою Apple на 14 млн грн. Суд не встановив зв’язку між виявленням поліцією партії техніки у мікроавтобусі через 10 хвилин після в’їзду автівки того ж кольору і модифікації в Україну.

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