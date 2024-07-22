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Хотели вывезти в Польшу — на Львовской таможне обнаружили антикварные ценные вещи

22 июля 2024 15:00
Валерия Барановская - редактор
На Львовской таможне обнаружили антикварные вещи, пытавшиеся вывезти в Польшу
Проверка автомобилей на границе. Фото: zahidnuy.kordon, Facebook
Валерия Барановская - редактор

Таможенники все находят запрещенные для ввоза или вывоза в/из Украины объекты у граждан. Например, в ручной клади украинки, которая ехала автобусом в Польшу, были обнаружены две Библии, вероятно, имеющие антикварную ценность. Кроме того, в микроавтобусе, направлявшемся в Польшу, нашли коллекцию из 30 старинных монет.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в Facebook в воскресенье, 21 июля.

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В воскресенье, 21 июля, около 12:00 во время таможенного досмотра рейсового автобуса "Херсон — Пльзень" в ручной клади 48-летней украинки были обнаружены две Библии, вероятно, имеющие антикварную, историческую и культурную ценность. По данным Львовской таможни, экземпляры были направлены на экспертизу, которая должна определить их стоимость и ценность.

Вещи, обнаруженные на Львовской таможне
Старинная Библия, которую обнаружили у украинки. Фото: Львовская таможня

Сообщается, что днем ранее 20 июля на пункте пропуска "Краковец — Корчева" в микроавтобусе Renault Master, который также направлялся в Польшу, работники таможни обнаружили коллекцию из 30 монет. Некоторые из них датированы 1812, 1829 и 1836 годом. Их ценность должна также установить экспертиза.

Антикварные монеты
Антикварные монеты, которые хотели перевезти в Польшу. Фото: Львовская таможня

"По этому факту составлен админпротокол, согласно ч.3 ст. 471 (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами) ТКУ" , — говорится в сообщении.

Подобный случай относительно незадекларированных товаров произошел и на пункте пропуска "Шегини — Медика", где при осмотре возвращавшегося из Польши транспорта Mercedes Sprinter были обнаружены два кольца Cartier, браслет и цепочка Tiffany&Co.

Возможно, это изображение ювелирные изделия и текст
Незадекларированные украшения, которые были обнаружены при осмотре транспорта на таможне. Фото: Львовская таможня

"Конечно, эти товары не относятся к историческим ценностям, однако их рыночная стоимость составляет не менее 300 тыс. гривен. По этому факту сложно протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч.2 ст. 471 ТКУ" , — говорится в сообщении.

Согласно закону Украины о вывозе и ввозе культурных ценностей, утвержден определенный перечень объектов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Вывозу из Украины не подлежат:

  • культурные ценности, занесенные в Государственный реестр национального культурного достояния;
  • культурные ценности, включенные в Национальный архивный фонд;
  • культурные ценности, включенные в Музейный фонд Украины.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" обнаружили среди вещей иностранца редкий фотоаппарат. Мужчина планировал подарить устройство 1930-х годов, однако находку изъяли для исследования.

Ранее мы писали, что в Закарпатье таможенник не заметил бус с техникой Apple на 14 млн грн. Суд не установил связи между обнаружением полицией партии техники в микроавтобусе через 10 минут после въезда автомобиля того же цвета и модификации в Украину.

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