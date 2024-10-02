У Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів мав виготовити довідку про інвалідність

Затримання. Фото: Нацполіція

У Львівській області затримали чоловіка, який допомагав ухилянту виїхати за кордон. За гроші він мав виготовити фіктивну довідку про групу інвалідності.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівської області у середу, 2 жовтня.

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Допомагав незаконно виїхати за кордон

50-річний львів’янин пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з фіктивними документами про призначення групи інвалідності за 10 тисяч доларів. Таким чином він мав би право на виїзд за кордон.

Однак 30 вересня правоохоронці затримали зловмисника після отримання ним частини грошей від "замовника" у розмірі 3000 доларів. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування, незабаром суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, у горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які прямували в Румунію. Прикордонники затримали ухилянтів, доправили їх до місця обігріву та склали протоколи про адмінправопорушення.

Також ми писали, що у Волинській області підприємець незаконно оформляв ухилянтів через систему "Шлях", щоб вони мали можливість виїхати за кордон.