Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов должен был изготовить справку об инвалидности

Задержание. Фото: Нацполиция

Во Львовской области задержали мужчину, который помогал ухилянту уехать за границу. За деньги он должен был изготовить фиктивную справку о группе инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области в среду, 2 октября.

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Помогал незаконно уехать за границу

50-летний львовянин пообещал военнообязанному помочь с фиктивными документами о назначении группы инвалидности за 10 тысяч долларов. Таким образом, он имел бы право на выезд за границу.

Однако 30 сентября правоохранители задержали злоумышленника после получения им части денег от "заказчика" в размере 3000 долларов. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование, вскоре суд изберет меру пресечения.

Напомним, в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админправонарушениях.

Также мы писали, что в Волынской области предприниматель незаконно оформлял уклонистов через систему "Шлях", чтобы они имели возможность уехать за границу.