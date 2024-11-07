Перетин кордону через Тису — чоловік хотів втекти у Європу, а опинився на службі у ДПСУ

Український прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ

Військовий із позивним "Спліт" нині забезпечує зв’язок для прикордонного підрозділу "Скорпіон" на Харківському напрямку. Ще минулого року, будучи цивільним, він намагався незаконно перетнути кордон, але доля розпорядилася інакше.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Чоловік хотів переплисти Тису

"Спліт" розповідає, що у цивільному житті він працював в ІТ-сфері та займався розробкою платіжних систем. Зізнається, що як і деякі чоловіки, теж намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса. Проте спроба виявилась невдалою.

"Так сталося, що в мене була спроба незаконного перетину кордону приблизно рік тому. Я заплатив деяким людям суттєву суму грошей, але, замість того щоб просто спокійно перейти кордон, довелося перепливати річку Тиса на надувному човні. Після цього я був мобілізований і потрапив до лав ДПСУ", — каже військовий.

Прикордонник наголошує, що уявляв службу в армії по-іншому і думав, що у війську страшніше, ніж є насправді.

Завдяки своїм навичкам у сфері ІТ, зараз "Спліт" забезпечує надійний зв’язок для підрозділу, займається налаштуванням радіостанцій та проведенням інтернету на бойових позиціях.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України тепер може мобілізовувати військовозобов'язаних без участі ТЦК. Охочі можуть записатися в один із десяти загонів, що мають право самостійного призову.

А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що десятки чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон у горах та через водойми. Найбільше життів забрала річка Тиса.