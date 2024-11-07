Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Хотів переплисти Тису, а потрапив служити в ДПСУ — історія бійця arrow

Хотів переплисти Тису, а потрапив служити в ДПСУ — історія бійця

7 листопада 2024 15:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Перетин кордону через Тису — чоловік хотів втекти у Європу, а опинився на службі у ДПСУ
Український прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Військовий із позивним "Спліт" нині забезпечує зв’язок для прикордонного підрозділу "Скорпіон" на Харківському напрямку. Ще минулого року, будучи цивільним, він намагався незаконно перетнути кордон, але доля розпорядилася інакше.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Чоловік хотів переплисти Тису

"Спліт" розповідає, що у цивільному житті він працював в ІТ-сфері та займався розробкою платіжних систем. Зізнається, що як і деякі чоловіки, теж намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса. Проте спроба виявилась невдалою.

"Так сталося, що в мене була спроба незаконного перетину кордону приблизно рік тому. Я заплатив деяким людям суттєву суму грошей, але, замість того щоб просто спокійно перейти кордон, довелося перепливати річку Тиса на надувному човні. Після цього я був мобілізований і потрапив до лав ДПСУ", — каже військовий.

Прикордонник наголошує, що уявляв службу в армії по-іншому і думав, що у війську страшніше, ніж є насправді.

Завдяки своїм навичкам у сфері ІТ, зараз "Спліт" забезпечує надійний зв’язок для підрозділу, займається налаштуванням радіостанцій та проведенням інтернету на бойових позиціях.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України тепер може мобілізовувати військовозобов'язаних без участі ТЦК. Охочі можуть записатися в один із десяти загонів, що мають право самостійного призову.

А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що десятки чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон у горах та через водойми. Найбільше життів забрала річка Тиса.

кордон ухилянти річка Тиса прикордонники військові ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:15 Мінюст США прагне закрити кримінальні справи проти Трампа, — ЗМІ

19:09 Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа

19:02 Море палає — біля узбережжя Одеси посилюється горіння газу

18:57 ТЦК перестали примусово мобілізовувати одну з вікових категорій

18:54 Шевченка включили до Залу слави топового чемпіонату

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

18:46 Ціна війни — скільки коштів витратила Україна на оборону

18:40 Бойовий досвід КНДР загрожує Південній Кореї, — Кулеба

18:38 У Харкові поліцейські організували схему з бронежилетами

18:37 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові — прогноз

18:36 Окупанти атакували Донецьку область — є загиблі та поранені

19:15 Мінюст США прагне закрити кримінальні справи проти Трампа, — ЗМІ

19:09 Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа

19:02 Море палає — біля узбережжя Одеси посилюється горіння газу

18:57 ТЦК перестали примусово мобілізовувати одну з вікових категорій

18:54 Шевченка включили до Залу слави топового чемпіонату

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

18:46 Ціна війни — скільки коштів витратила Україна на оборону

18:40 Бойовий досвід КНДР загрожує Південній Кореї, — Кулеба

18:38 У Харкові поліцейські організували схему з бронежилетами

18:37 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові — прогноз

18:36 Окупанти атакували Донецьку область — є загиблі та поранені

Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова