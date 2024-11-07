Пересечение границы через Тису — мужчина хотел сбежать в Европу, а оказался на службе в ГПСУ

Украинский пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ

Военный с позывным "Сплит" обеспечивает связь пограничного подразделения "Скорпион" на Харьковском направлении. Еще в прошлом году, будучи гражданским, он пытался незаконно пересечь границу, но судьба распорядилась иначе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) в четверг, 7 ноября.

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"Сплит" рассказывает, что в гражданской жизни он работал в ИТ-сфере и занимался разработкой платежных систем. Признается, что, как и некоторые мужчины, тоже пытался незаконно пересечь границу через реку Тиса. Однако попытка оказалась неудачной.

"Так случилось, что у меня была попытка незаконного пересечения границы примерно год назад. Я заплатил некоторым людям существенную сумму денег, но вместо того чтобы просто спокойно перейти границу, пришлось переплывать реку Тиса на надувной лодке. После этого я был мобилизован и попал в ряды ГПСУ", — говорит военный.

Пограничник отмечает, что представлял службу в армии по-другому и думал, что в армии страшнее, чем есть на самом деле.

Благодаря своим навыкам в сфере ИТ сейчас "Сплит" обеспечивает надежную связь для подразделения, занимается настройкой радиостанций и проведением интернета на боевых позициях.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины теперь может мобилизовывать военнообязанных без участия ТЦК. Желающие могут записаться в один из десяти отрядов, обладающих правом самостоятельного призыва.

А представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что десятки мужчин погибли, пытаясь незаконно пересечь границу в горах и через водоемы. Больше всего жизней унесла река Тиса.