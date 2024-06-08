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Ховали євро в паспорті — на кордоні з Польщею затримали чоловіків, які хотіли підкупити ДПСУ

8 червня 2024 19:54
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Ілля Рябінін
редактор
ДПСУ затримала двох чоловіків за підкуп двох прикордонників
Прикордонники та затримані. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прикордонники Карпатського загону в суботу, 8 червня, затримали двох чоловіків, які, заховавши євро в паспортах, хотіли втекти до Польщі. Інциденти сталися на КПП "Медика-Шегині" та "Грушів-Будомєж".

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Як повідомляється, на першому КПП 51-річний черкасець хотів виїхати з України, але під час перевірки документів не зміг надати усі необхідні документи. Для цього він спробував підкупити прикордонника за 50 євро.

На іншому пропускному пункті 36-річний полтавець також намагався підкупити прикордонника, і вклав 50 гривень в паспорт.

Прикордонники оперативно затримали хабарників, та проінформували поліцію. Чоловікам загрожує чотири роки позбавлення волі. Також в ДПСУ додали, що це вже четверта спроба підкупу, яка зафіксована з початку тижня.

дпсу хабар
Скриншот допису Західного регіонального управління ДПСУ

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон. 

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.

Україна
кордон
хабар
Польща
прикордонники
ДПСУ
євро

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