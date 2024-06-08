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Прятали евро в паспорте — на границе с Польшей задержали мужчин, которые хотели подкупить ГПСУ

8 июня 2024 19:54
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Илья Рябинин
редактор
ГПСУ задержала двух мужчин за подкуп двух пограничников
Пограничники и задержаны. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пограничники Карпатского отряда в субботу, 8 июня, задержали двух мужчин, спрятав евро в паспортах, хотели бежать в Польшу. Инциденты произошли на КПП "Медика-Шегини" и "Грушев-Будомеж".

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Как сообщается, на первом КПП 51-летний житель города хотел выехать из Украины, но во время проверки документов не смог предоставить все необходимые документы. С этой целью он попытался подкупить пограничника за 50 евро.

На другом пропускном пункте 36-летний полтавчанин также пытался подкупить пограничника и вложил 50 гривен в паспорт.

Пограничники оперативно задержали взяточников и проинформировали полицию. Мужчинам грозит четыре года лишения свободы. Также в ГПСУ добавили, что это уже четвертая попытка подкупа, зафиксированная с начала недели.

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Скриншот сообщения Западного регионального управления ГПСУ

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦНАП, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.

Украина
граница
взятка
Польша
пограничники
ГПСУ
евро

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