ГПСУ задержала двух мужчин за подкуп двух пограничников

Прятали евро в паспорте — на границе с Польшей задержали мужчин, которые хотели подкупить ГПСУ
Пограничники Карпатского отряда в субботу, 8 июня, задержали двух мужчин, спрятав евро в паспортах, хотели бежать в Польшу. Инциденты произошли на КПП "Медика-Шегини" и "Грушев-Будомеж".
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Пограничники задержали взяточников
Как сообщается, на первом КПП 51-летний житель города хотел выехать из Украины, но во время проверки документов не смог предоставить все необходимые документы. С этой целью он попытался подкупить пограничника за 50 евро.
На другом пропускном пункте 36-летний полтавчанин также пытался подкупить пограничника и вложил 50 гривен в паспорт.
Пограничники оперативно задержали взяточников и проинформировали полицию. Мужчинам грозит четыре года лишения свободы. Также в ГПСУ добавили, что это уже четвертая попытка подкупа, зафиксированная с начала недели.
Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.
Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦНАП, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.
Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.
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