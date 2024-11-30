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Хто втратить відстрочку від мобілізації після 1 грудня — перелік

30 листопада 2024 06:53
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Нові правила відстрочки до Нового року 2025 — що зміниться з 1 грудня
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ТЦК та СП/Facebook
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Із 1 грудня 2024 року в Україні починають діяти оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Вони впроваджуються згідно з постановою Кабінету Міністрів №1332 від 22 листопада 2024 року. Нововведення торкаються порядку, критеріїв і механізму бронювання, спрямованих на забезпечення прозорості та ефективності процесу в умовах воєнного стану. 

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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Правила бронювання з 1 грудня 

Усі заявки на бронювання працівників відтепер подаються виключно через платформу "Дія". Відстрочка від призову, які були надані раніше, залишаються чинними, проте на термін, не довше ніж до 28 лютого 2025 року, каже юристка.  

"Якщо у вас була відстрочка до квітня або травня 2025 року, то вона буде анульована 28 лютого 2025 року. Вона може бути продовжена, якщо ваше підприємство і надалі буде відповідати другому пункту цієї постанови", — каже Швець.

Зокрема, тепер обов’язковими є відповідність мінімальному рівню заробітної плати і наявність чітко визначених функцій, важливих для держави.

Нагадаємо, ми раніше писали, як відрізняється відстрочка від бронювання працівників.

Ми також писали, чому зарплата 20 тисяч гривень не завжди гарантує бронь.

Дія закон правила бронювання ТЦК та СП юрист

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