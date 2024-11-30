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Кто потеряет отсрочку от мобилизации после 1 декабря — список

30 ноября 2024 06:53
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Новые правила отсрочки к Новому году 2025 — что изменится с 1 декабря
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ТЦК и СП/Facebook
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С 1 декабря 2024 года в Украине начинают действовать обновленные правила бронирования военнообязанных. Они внедряются согласно постановлению Кабинета Министров №1332 от 22 ноября 2024 года. Нововведения затрагивают порядок, критерии и механизм бронирования, направленных на обеспечение прозрачности и эффективности процесса в условиях военного положения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орися Швец.

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Правила бронирования с 1 декабря

Все заявки на бронирование работников теперь подаются исключительно через платформу "Дія". Отсрочка от призыва, которые были предоставлены ранее, остаются в силе на срок не дольше, чем до 28 февраля 2025 года, говорит юрист.

"Если у вас была отсрочка до апреля или мая 2025 года, то она будет аннулирована 28 февраля 2025 года. Она может быть продлена, если ваше предприятие и дальше будет соответствовать второму пункту данного постановления", — говорит Швец.

В частности, теперь обязательны соответствие минимальному уровню заработной платы и наличие четко определенных функций, важных для государства.

Напомним, мы раньше писали, как отличается отсрочка от бронирования работников.

Мы также писали, почему зарплата в 20 тысяч гривен не всегда гарантирует бронь.

Дия закон правила бронирование ТЦК и СП юрист

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