Оновлення облікових даних в ТЦК: хто може цього не робити — відповідь юристки

Представники ТЦК у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

З 18 травня в Україні набирав чинності новий закон про мобілізацію. Всі чоловіки призовного віку мають оновити свої облікові дані, але є категорія військовозобов'язаних, які мають право цього не робити.

Хто з чоловіків призовного віку має право не оновлювати свої облікові дані в ТЦК та чого тут "відмітка" у військовому квитку — про це у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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Хто має право не оновлювати облікові дані

— З 18 травня особи, які виключені з військового обліку, мають право не оновлювати свої дані. До прикладу, це можуть бути чоловіки, які були виключені з військового обліку через стан здоров'я. Або ті чоловіки, які припинили громадянство або визнані померлими.

"Відмітка" у військовому квитку

— Разом з тим, може виникати питання: як підтвердити цей факт. Тому коли вас зупинять представники ТЦК, то доцільно було б перед тим звернутись у центр комплектування і попросити поставити "відмітку" про те, що ви виключені з військового обліку.

Повістка у ТЦК

— Але якщо ви прийшли у ТЦК, а вам там вручили повістку, то ви можете звернутися із письмовою заявою у ТЦК, щоб там перевірили, чи ви виключені з військового обліку. Також можна залучити адвоката і зробити це в його супроводі.

— За наявності "відмітки" у військовому квитку, що ви виключені з військового обліку і довідки військово-лікарської комісії, де вказано що ви не придатні до військової служби, можна перетинати кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто зі студентів має право на відстрочку.

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