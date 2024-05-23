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Хто з чоловіків може не оновлювати свої облікові дані в ТЦК — відповідь юриста

23 травня 2024 05:02
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Марта Байдака
Журналіст
Оновлення облікових даних в ТЦК: хто може цього не робити — відповідь юристки
Представники ТЦК у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
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Марта Байдака
Журналіст

З 18 травня в Україні набирав чинності новий закон про мобілізацію. Всі чоловіки призовного віку мають оновити свої облікові дані, але є категорія військовозобов'язаних, які мають право цього не робити. 

Хто з чоловіків призовного віку має право не оновлювати свої облікові дані в ТЦК та чого тут "відмітка" у військовому квитку —  про це у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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Хто має право не оновлювати облікові дані

 — З 18 травня особи, які виключені з військового обліку, мають право не оновлювати свої дані. До прикладу, це можуть бути чоловіки, які були виключені з військового обліку через стан здоров'я. Або ті чоловіки, які припинили громадянство або визнані померлими.

"Відмітка" у військовому квитку

 — Разом з тим, може виникати питання: як підтвердити цей факт. Тому коли вас зупинять представники ТЦК, то доцільно було б перед тим звернутись у центр комплектування і попросити поставити "відмітку" про те, що ви виключені з військового обліку.

Повістка у ТЦК

 — Але якщо ви прийшли у ТЦК, а вам там вручили повістку, то ви можете звернутися із письмовою заявою у ТЦК, щоб там перевірили, чи ви виключені з військового обліку. Також можна залучити адвоката і зробити це в його супроводі.

 — За наявності "відмітки" у військовому квитку, що ви виключені з військового обліку і довідки військово-лікарської комісії, де вказано що ви не придатні до військової служби, можна перетинати кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто зі студентів має право на відстрочку.

Ми також писали, як чоловіки призовного віку за 60 днів можуть оновити свої дані в ТЦК.

війна
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