Обновление учетных данных в ТЦК: кто может этого не делать - ответ юриста

Представители ТЦК в Львове. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Все мужчины призывного возраста должны обновить свои учетные данные, но есть категория военнообязанных, имеющих право не делать этого.

Кто из мужчин призывного возраста имеет право не обновлять свои учетные данные в ТЦК и к чему здесь "отметка" в военном билете — об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орися Швец.

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Кто имеет право не обновлять учетные данные

— С 18 мая лица, исключенные из военного учета, имеют право не обновлять свои данные. К примеру, это могут быть мужчины, которые были исключены из военного учета из-за состояния здоровья. Либо те мужчины, которые прекратили гражданство, либо признаны умершими.

"Отметка" в военном билете

— Вместе с тем может возникать вопрос, как подтвердить этот факт. Поэтому когда вас остановят представители ТЦК, то целесообразно было бы прежде обратиться в центр комплектования и попросить поставить "отметку" о том, что вы исключены из военного учета.

Повестка в ТЦК

— Но если вы пришли в ТЦК, а вам там вручили повестку, то вы можете обратиться с письменным заявлением в ТЦК, чтобы там проверили, исключены ли вы из военного учета. Также можно привлечь адвоката и сделать это в его сопровождении.

— При наличии "отметки" в военном билете, что вы исключены из военного учета и справки с военно-врачебной комиссии, где указано, что вы не пригодны к военной службе, можно пересекать границу.

Напомним, мы ранее писали, кто из студентов имеет право на отсрочку.

Мы также писали, как мужчины призывного возраста за 60 дней могут обновить свои данные в ТЦК.