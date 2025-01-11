Прогноз погоди у Львові на завтра 12 січня

Хуртовина. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 12 січня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та мороз.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові та області на 12 січня

Протягом дня очікується сніг, а по півдню території — значний. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, а місцями пориви до 20 м/с, а також хуртовина.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по області вночі -1...-6 °C, вдень від -3...+2 °C. У Львові буде -3...-5 °C, вдень 0...-2 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю, пориви 15-20 м/с, хуртовину та значний сніг.

Небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 12 січня. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується слабкий туман. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Також на Землі сьогодні не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом доби геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.