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Хуртовина замете Львів — прогноз погоди на завтра

11 січня 2025 19:28
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 12 січня
Хуртовина. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 12 січня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та мороз.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Протягом дня очікується сніг, а по півдню території — значний. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, а місцями пориви до 20 м/с, а також хуртовина. 

Погода в Україні 12 січня
Прогноз погоди в Україні на 12 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по області вночі -1...-6 °C, вдень від -3...+2 °C. У Львові буде -3...-5 °C, вдень 0...-2 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю, пориви 15-20 м/с, хуртовину та значний сніг.

Прогноз погоди в Львові 12 січня
Небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 12 січня. Фото: Львівський РЦГМ  

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується слабкий туман. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Також на Землі сьогодні не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом доби геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. 

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